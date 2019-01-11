選前轉圖罵綠營死一死 高雄男子被調查局邀喝茶

選前轉罵綠營「死一死」的圖，高雄朱姓男子被調查局以「網路散布恐嚇圖像企圖影響選舉案」為由，要求北上到台北市調查處說明。(韓國瑜後援會)

友善列印
中時電子報
、中時

一位高雄朱姓男子在「韓國瑜後援會」問「不知道有沒有人跟我一樣，收到這種『秋後算賬』的東西？」他因選前轉罵綠營「死一死」的圖，被調查局以「網路散布恐嚇圖像企圖影響選舉案」為由，要求北上到台北市調查處說明。網友們說「這跟共產黨快沒差別了吧！」、「綠色恐怖」。

一位高雄朱姓男子因選前轉發罵綠營「死一死」的圖，被調查局以「網路散布恐嚇圖像企圖影響選舉案」為由，要求上台北市調查處說明。他在「韓國瑜後援會」問「不知道有沒有人跟我一樣，收到這種『秋後算賬』的東西？」

網友問他「你說過什麼貼上來看看」，朱姓男子回答「叫他們去死一死」。網友說「不止有你，很多批蔡網紅，批蔡影片都被告甚至抓去警局！！民粹黨乾脆宣布戒嚴好了！！」、「民粹黨的綠色恐怖已經超越共產黨啦！！！！」、「燒國旗是言論自由，傳照片有事，這國家真的敗了，妖魔鬼怪橫行，自己要保重呀！」、「奇怪，像三粒、名事那種電視臺怎都沒事？」、「怎麼綠網軍李靜妮都沒事」。

台北市調查處表示，因為朱確有散布恐嚇的言語、說詞，所以進行了解，是在高雄就地訊問，沒有要朱上台北。

北市調查處指出，雖然朱貼的東西很快就撤下，但因已經有貼，有人看到， 還是要了解朱是有意？還是一時選舉激情的無心？不見得成案，也不是秋後算帳。

(中時電子報)

蘇內閣上任 鄭麗君將辭文化部長 鄭麗君臉書：離開政府團隊重回民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。