選前轉圖罵綠營死一死 高雄男子被調查局邀喝茶

2019年01月11日 13:18 中時電子報 邱珮畇 、中時 張孝義 、中時

一位高雄朱姓男子在「韓國瑜後援會」問「不知道有沒有人跟我一樣，收到這種『秋後算賬』的東西？」他因選前轉罵綠營「死一死」的圖，被調查局以「網路散布恐嚇圖像企圖影響選舉案」為由，要求北上到台北市調查處說明。網友們說「這跟共產黨快沒差別了吧！」、「綠色恐怖」。

一位高雄朱姓男子因選前轉發罵綠營「死一死」的圖，被調查局以「網路散布恐嚇圖像企圖影響選舉案」為由，要求上台北市調查處說明。他在「韓國瑜後援會」問「不知道有沒有人跟我一樣，收到這種『秋後算賬』的東西？」

網友問他「你說過什麼貼上來看看」，朱姓男子回答「叫他們去死一死」。網友說「不止有你，很多批蔡網紅，批蔡影片都被告甚至抓去警局！！民粹黨乾脆宣布戒嚴好了！！」、「民粹黨的綠色恐怖已經超越共產黨啦！！！！」、「燒國旗是言論自由，傳照片有事，這國家真的敗了，妖魔鬼怪橫行，自己要保重呀！」、「奇怪，像三粒、名事那種電視臺怎都沒事？」、「怎麼綠網軍李靜妮都沒事」。

台北市調查處表示，因為朱確有散布恐嚇的言語、說詞，所以進行了解，是在高雄就地訊問，沒有要朱上台北。

北市調查處指出，雖然朱貼的東西很快就撤下，但因已經有貼，有人看到， 還是要了解朱是有意？還是一時選舉激情的無心？不見得成案，也不是秋後算帳。

(中時電子報)