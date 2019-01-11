彰化版卡管案？ 17所國中小學校長遴選結果不算數

2019年01月11日 13:37 中時 吳敏菁

彰化縣5所國中、12所國小校長異動，去年12月4日彰化縣政府校長遴選委員會完成第一階段國中小學校長異動調整，4日晚間上網公告，但要走馬上任的校長們未接獲聘書，1月11日再重新召開遴選委員會後不算數，掀起譁然，彰化縣教育處表示，第一階段受理時間點提前，行政有瑕疵，往後遴選時程調整在每年的7月底以前進行。

彰化縣校長異動喊卡掀起政治干預的風波，校長苦水只能往肚裡吞，一些教育人士指出，既然遴選結果都公告了，不少學校都辦歡送，結果又留原校，卻因一場選舉，打亂教育體制；有人解讀，為了卡人事，選前急著辦遴選作業，有人痛批，遴選都按規定走，卻因踩到政治線就不認帳，苦了無辜的校長，教育不該染色。

民進黨議員尤瑞春、賴澤民、黃盛祿等指出，家長會不滿紛紛陳情，指出員林市就有3所學生眾多的小學，各校家長、師生都已準備好要來迎接新校長上任，橫生枝節，只因第2次遴選委員，因為原副縣長、教育處長異動，就否認第1次遴選作業？況且，第2階段也未按計畫時程辦理，造成校長大亂！太不尊重教育專業。

彰化縣政府教育處長陳逸玲表示，去年遴選作業有瑕疵，依據「彰化縣政府國民中小學校長遴選作業要點」點規定，受理申請時間應於每年12月或1月，但第一階段受理時間卻是11月底。教育部對於競選連任未當選之民選首長自次屆同一選舉候選人名單公告之日起至離職日止，不能任用或遷調人員，是否包含國民中小學校長，迄今未予本府明確答覆，為免後續爭議，各校校長將留任到暑假再辦遴選。

陳逸玲強調，目前全國只有彰化縣跟新竹市辦理寒假跟暑假一年兩次的校長遴選，7月再辦遴選與高中還有全國各縣市的國中小一致。

(中時 )