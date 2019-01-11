入侵高鐵被逮 台灣天才駭客：我寧願說我是中國人

駭客張啟元。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導

曾刪掉臉書創辦人祖克柏帳號、以1元購買502支iPhone手機的駭客張啟元又出招，他入侵高鐵訂票系統網站竄改退款金，將退票金額由40元更改為20萬元，遭到高鐵告發，9日被檢調搜索。張啟元不滿的說，他的專業在台灣不受到認可「我寧願說我是中國人，也不想承認我是台灣人」

天才駭客入侵高鐵 40元車票退票欲詐20萬元被逮

張啟元去年12月登入高鐵「T-Express行動購票」APP，購買台北到南港區間車票，隨即辦理退票，並入侵系統，將退票金額由40元更改為20萬元，想詐領退票款，最終仍不敵高鐵帳務比對系統，高鐵察覺異常後即向法務部調查局舉報，資安科於9日約談張啟元，張啟元坦承犯行，調查局將張啟元移送桃園地檢署複訊，檢察官諭令以10萬元交保。

對此，張啟元10日在臉書發文，疑似不滿遭到約談大吐苦水。他首先提到白帽駭客、獎金獵人這種工作職稱和概念太新了，台灣資安經過了這麼多年完全沒有起色，他的專業和職業到現在依然不被認同，國外相當歡迎的白帽制度，在台灣卻被唾棄。

張啟元提到，他不會說他是台灣人，也不會說他來自台灣，因為台灣沒給過他資源和補助，他憤憤不平的說，他靠自己的努力翻身，在台灣只有被查水表的份。張啟元說，他已經放棄台灣了，「我寧願說我是中國人，我是亞洲人，也不想承認我是台灣人」

編按：白帽駭客以「改善」為目標，破解某個程式做出（往往是好的）修改，而增強（或改變）該程式之用途，或者透過入侵去提醒該系統所有者電腦保安漏洞，有時甚至會主動予以修補

(中時電子報)

張啟元臉書發文「我寧願說我是中國人，也不想承認我是台灣人」。(翻攝臉書)
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