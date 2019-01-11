豐原高中棒球練習場完工 郭源治親臨加油

2019年01月11日 13:38 中時 陳淑娥

豐原高中棒球打擊投捕練習場揭牌，旅日名將郭源治當場指導投手。（陳淑娥攝）

豐原高中棒球打擊投捕練習場10日揭牌，旅日名將郭源治進行開球儀式。（陳淑娥攝）

豐原高中打擊投捕練習場10日舉行啟用典禮，旅日棒球名將郭源治特地出席，期勉選手要具挑戰性，想做就一定能做到；校長羅瑞宏表示，棒球社成員都不是科班出身，天黑了還在練習，有心學習是最重要的精神。

「百勝百救援」旅日投手郭源治10日出席揭牌儀式，吸引許多師生拿棒球爭相簽名，郭源治也在打擊投捕練習場小露一手，投出漂亮的一球；長期贊助棒球社的「麗晨企業」董事長賴建宏更當場宣布認養練習場。

羅瑞宏表示，學校棒球社成員均不是科班出身，但卻具備有心學習的精神，天黑了還看到他們在練習；他強調，各大學重要傑出校友都是運動員，「頭腦簡單、四肢發達」是刻板印象，希望選手未來能像郭源治一樣成為典範。

聽到學校細數以往的戰績，郭源治開玩笑說「不知道自己這麼厲害！」他分享經驗時提到，以往沒有職業棒球，現在不但有好的設備，學生也能把書讀好，而自己個性具挑戰性，期勉大家不要把未來當瓶頸，想做就一定能做到。

豐原高中指出，學校棒球隊在中部高中聯賽先後取得冬季聯賽殿、亞軍，2016、17年更連續兩年在夏季聯賽蟬聯冠軍，同時也在2016、18年黑豹旗青棒大賽打進全國賽，在台中北區體育會理事長盃青棒邀請賽先後獲季、亞軍，目前是大豐原最具象徵性青棒隊伍，也是唯一青棒學校代表隊。

(中時 )