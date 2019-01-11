陸2018考古新發現 填補缺乏記載的歷史空白

河北張家口市太子城金代城址出土的綠釉鳳紋脊飾。（取自新浪微博＠中國考古網）

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旺報

在北京舉行的中國社會科學院考古學論壇，1月10日公布大陸2018年考古新發現的6個入選項目，包括廣東英德市青塘遺址、湖北沙洋縣城河新石器時代遺址、陝西延安市蘆山峁新石器時代遺址、陝西澄城縣劉家窪東周遺址、四川渠縣城壩遺址、河北張家口市太子城金代城址。

這次6大考古新發現中，有不少遺址出土文物填補了歷史空白。舉例來說，陝西澄城縣劉家窪東周遺址，即還原出了芮國後期歷史的脈絡。芮國是西周、春秋時期的一個諸侯國，西元前11世紀，周武王把卿士芮伯良夫封在芮邑，位置在山西省芮城縣，一說是在陝西省大荔縣朝邑鎮南方。周成王時期正式芮國，國君被稱為芮伯，曾在周王室擔任司徒的職務。《史記·秦本紀》記載秦穆公二十年（西元前640年）滅芮國。

大陸考古團隊在陝西澄城縣劉家窪東周遺址中，針對夯土建築、城牆、壕溝，以及鑄銅、制陶等手工業遺存，墓葬形制、喪葬習俗等文化特徵，青銅禮器的七鼎六簋、五鼎四簋等組合形式，以及芮公、芮太子等青銅器銘文的綜合分析，推斷此處應為芮國後期的都城及墓地，提供周王室大臣采邑向東周諸侯國發展演變的典型個案。

河北省文物研究所表示，河北張家口市太子城金代城址是第一座經考古發掘的金代行宮遺址，推斷是金章宗夏捺缽的泰和宮，從建築形制與出土文物研究，對於金代捺缽制度、行宮的選址與營造等研究具有重要意義。

(旺報 )

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