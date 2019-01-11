獲國際認證 台灣蝴蝶蘭新品種檢定升級

農委會種苗改良繁殖場進行蝴蝶蘭品種檢定作業情形。（圖／農委會提供）

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蝴蝶蘭為台灣旗艦農產品之一，農委會種苗改良繁殖場（種改場）於2018年導入「國際ISO9001：2015品質管理系統」，並於同年10月通過SGS認證，獲英國官方UKAS核發證書；亦使台灣蝴蝶蘭新品種檢定邁入國際級標準服務管理系統。種改場表示，未來將為種苗產業提供更好的服務，尤其提升蝴蝶蘭品種檢定，設法將優質品種推廣至全球。

根據農委會農業統計及財政部關稅總局彙整資料顯示，2017年國內蝴蝶蘭栽培面積約176公頃，種苗出口產值為新台幣43億餘元。由於台灣蝴蝶蘭產業發展蓬勃發展，每年商業流通品種超過2000種，每次在國際蘭展都能發現新的品系。

種改場統計，國內植物品種權申請案件，從1991年至2018年11月止共2272件，其中以蝴蝶蘭為最大宗，品種權申請案件為1207件，占總申請案件53％左右。

而在國際推廣方面，台灣品種檢定統籌機構，即農委會種改場以及主要檢定機構「種苗管理中心」（NCSS），已於2014年12月與日本簽署合作協議；加強台日植物品種保護，也讓台灣優良蝴蝶蘭品種能在國際上受到保護。

與其他國家的品種權保護合作部分，台灣與歐盟植物品種保護局（CPVO）則於2016年3月簽署《台灣與歐盟植物品種權保護行政協議》，以雙方互相採認植物品種的檢定報告書為目標。去年10月進一步通過SGS認證，並獲英國官方UKAS核發證書後，對於提升蝴蝶蘭品種檢定服務，並將優質品種推廣至全世界，將有更大幫助。

(中時 )

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