國腳出場費最高15萬 女足也有了！

2019年01月11日 14:13 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華女足在國際賽也將獲得出場費鼓勵。（資料照片／李弘斌攝）

中華足協10日召開第12屆第1次理監事聯席會，敲定國際賽出場費支給辦法，按照標準，倘若能在世界盃出賽，先發球員最高每場可領新台幣15萬元出場費。此外，過去沒有出場費的女足也在落實性別平等的原則下，比照同一標準發放。

其實，要領到每場15萬，標準非常的高，首先這位國腳必須是隸屬於中超、韓國K1聯賽、日本J1聯賽，或者歐足聯6至20名聯賽的隊伍，我國目前只有效力於塞爾維亞超級聯賽（歐足聯第19名）蘇柏提卡斯巴達的台裔好手周定洋屬此層級。

更難的是，這必須是我國拿到了世足參賽門票，在會內賽先發出賽，才可能有此價碼。以周定洋為例，倘若他在世足資格賽為中華隊先發出賽，出場費則是每場10萬元。

足球成人國家隊出場費支給辦法（中華足協提供）

足協通過的成年國家隊出場費支給辦法（如附表），依球員所屬聯賽層級、參與賽事等級及先發、上場與否，而有不同的出場費標準。目前包括「台灣隊長」陳柏良、溫智豪、殷亞吉（效力中甲），以及甫加盟港超元朗足球會的後衛王睿，則屬第2層級，若他們在世足資格賽先發，每場出場費則是7萬元。

足球國家隊開始出現「出場費」，始自「足球貴公子」陳昌源（夏維耶）在2011年代表中華男足出賽，與時任足協理事長盧崑山簽定備忘錄，每場領取1000歐元的出場費，也算是對這位旅歐職業好手的尊重。

甫加入港超元朗足球會的後衛國腳王睿，出場費標準屬於第2層級。（王睿臉書翻攝）

2015年世足資格賽期間因球迷呼籲，時任足協代理祕書長蕭永福獲得代理理事長劉福財的支持，於立委許智傑所舉辦之公聽會上，宣布發放每場1萬元的出場費，以示對球員、教練之「感謝」與「尊重」。

然而，最初發放的出場費配合啟動主場售票制度，不含客場，後曾演變為綁主場票房的分紅制，加上部分海歸國腳是與足協另簽備忘錄，價碼較高，本土球員的出場費標準還牽扯到資深與否，反而產生影響士氣的反效果。

另一方面，出場費多年來僅男足才有，也讓女足球員感到不受重視。足協表示，這次訂定透明公開的出場費標準，男女平等，就是希望避免過去發生的爭議，輔以此前在理事會已通過的集訓選手暨教練人員費用加給辦法，盼讓選手待遇更「有感」。

(中時電子報)