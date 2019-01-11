快評》改善低薪責無旁貸？那蔡政府幹嘛砍七天國假

2019年01月11日 14:39 中時 季節

對外界認為分紅不如減稅，蔡英文總統9日宣稱，她不只有減稅，還連續三年調漲基本工資，她表示改善低薪、照顧弱勢政府責無旁貸。

然而一邊說要改善低薪、照顧弱勢，一邊違反選前的承諾，砍勞工七天國假，讓需要多賺錢的勞工這七天去上班無法再賺到加班費，少了七天的加班費；也讓過勞需要休息的勞工要多上七天班，還真不知道這是哪門子的照顧弱勢法。

當初砍國假時宣稱是因為要讓全國放假統一，但這完全就是藉口。試想如果全國所有民眾的工作日和工作時間完全一模一樣的話，誰還有空去電影院、KTV、百貨公司、旅遊景點消費？結果只剩下退休人士有空去，對上班族而言想去看場電影，還得向公司請假才有空，不然當他下班或放假時，電影院也沒開。

現在要代表民進黨參加台南立委補選的前勞動部政務次長郭國文，當初堅持砍七天國假時，宣稱用增加特休假彌補，問題是增加的天數夠嗎？我國勞工在同一間企業任職滿一年時享有7天特休，但在多數歐洲國家，此時就已享有20天了，南韓也有15天。

部分人士聲稱經濟比較好的國家才能讓勞工多放有薪假，可是放眼全球，除了美國和6個大洋洲國家政府沒有規定特休假下限天數之外，只有大陸、香港、菲律賓、泰國、墨西哥、新加坡、奈及利亞、汶萊跟我們一樣，任職同一間企業滿一年的資淺勞工特休假不超過7天，難道我們的經濟比非洲國家還差嗎？

2017年網民不滿政府砍掉勞工的7天國定假日，發起連署，結果內政部回應中卻是列出11個外國的國定假日，聲稱台灣總放假日數並未明顯偏低，但這樣的說法卻刻意忽略了特休假，勞工一年的放假日包括三種，周休二日、國定假日和特休假。

把資淺勞工特休和國假加總後，日本有26天、法國36天、南韓30天、德國29天、英國28天、法國36天，這幾個內政府舉例的國家，資淺勞工放假天數都遠多於我國的19天。(現存的12天國假加7天特休)，我國勞工要在同一家企業連續待10年，放假天數才能達到日本勞工待一年享有的天數，萬一中途離職跳槽，又要從零起算。

難怪我國勞工的的年平均工時比日本和OECD國家多了3百小時，所以政府聲稱相較外國我國總放假日數並未明顯偏低，顯然與事實不符。

至於提高最低工資，對於原本領最低工資的民眾而言當然因此受惠，可問題是其他同樣月薪兩萬多的民眾而言，有任何幫助嗎？薪水沒有增加半毛，物價甚至可能因此略漲，導致開銷更大。

而且就算是對於領基本工資的人來說，一個月才多一千，相較於天文數字的房價房租等(在台北市一個人租房每月就要一萬元了)無異於杯水車薪，與其為了調漲基本工資洋洋得意，還不如加快多蓋公宅與公幼公托，讓更多民眾的開銷降低。

(中時 )