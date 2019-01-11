暖冬結束 周末起變天高溫降6度

2019年01月11日 15:21 中時 廖德修

兩天的暖冬要結束了，氣象局表示，明（12）日周末一早就會有鋒面通過，下午起東北季風還會增強，北部、東半部降雨機率提高；尤其北部整天感受濕涼，高溫僅20至21℃，比今天降低6度，感受比較明顯。

除了周末變天，氣象局說，周日至下周四（13至17日）仍受東北季風影響，北部及東半部雲量偏多，高溫還會下探3、4度，中部以北可降到15、16℃，其他地區約17、18℃，北台灣溼涼，其他地區早晚也會偏涼。迎風面水氣較多，北部及東半部局部短暫雨，中南部影響不大，維持多雲到晴。

冬日晨間多霧，氣象局提醒台灣西半部、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖民眾注意，晨間常有局部霧或低雲影響能見度，行車及交通往返要留意交通資訊。且因東北季風強勁，花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）及恆春半島會有長浪，海邊活動或海上作業須注意安全。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，明日下午起至下周一清晨受到東北季風影響，迎風面雲量增多，北海岸、北部山區及東北部有局部雨，大台北東側及花東亦有局部雨。這波冷空氣雖不強，北台灣仍會感覺到溼涼，沿海空曠地區的低溫可能降到15℃。

吳德榮指出，下周一上午起至下周二整天會有個空檔，東北季風稍微減弱，天氣好轉，氣溫回升，北部高溫可回到23℃，降雨也停止。

此外，天氣風險公司也預估新的一波東北風明天南下，北部、東北部會轉為陰偶陣雨的天氣，溫度也跟著下降，北部、東北部降到17至20℃，和這兩天暖冬的型態有相當落差。中南部變化不大，氣溫維持在18至25℃，民眾應該感覺不出來。

(中時 )