命理師曼樺：韓國瑜2019年桃花運強

2019年01月11日 15:31 中時 林雅惠

曾鐵口直斷韓國瑜必當選高雄市長的命理老師曼樺，11日在高雄舉行新書發表會，曼樺老師表示，韓國瑜命格屬「庚申日柱」，有官運，早年曾懷才不遇，中年後大發，他更說韓目前走壬子大運61到66歲，接下來走癸丑也是大運從67到76歲，一共會走16年的大運。

曼樺老師表示，韓國瑜八字得「水」來潤，她強調，韓國瑜妻子、女兒及韓國瑜的「瑜」都屬水，對韓有很好的助運；另韓國瑜提「貨出去，人進來」都要「過水」，高雄發大財也是「水」；此外，韓國瑜提愛河摩天輪經濟論也是有「水」，因此韓國瑜有許多助緣。

曼樺老師表示，韓國瑜流運2019年事業運及財運皆非排名在前5名，但他今年桃花運很旺，就是他的人際及人氣很旺，所以他上任後運用的都是他強大的人氣，建議他今年穩定持續的以他自己的想法，想做什麼就做什麼，以和為貴，善用人氣，當做好這些時，金水自然就來，包括國外來的各種機緣，機運及合作，各種海陸空合作都會自然而然就來。

曼樺老師指出，韓國瑜非常講義氣，韓市長行16年大運，因此他當任高雄市長一定會認真秉持他的性格為高雄經濟來打拚，所以從2019到2122這四年一定會做好高雄市長職務。

至於2020年韓國瑜會不會出來參選總統，曼樺老師說，這要配合天時、地利及人和來分析，韓國瑜是有情有義的人，他會繼續做好他的高雄市長，可是若韓國瑜碰到可能錢的部分或各方面的打壓，並非這麼順利時，以他的性格，他忍耐是有限度，一旦壓力太大時就會爆發，因此若受到太大打壓，不排除會出來參選，但她認為韓國瑜8成不會出來參選，如果情勢大不利於他，韓就有可能會突破眾人眼光，會自行宣布出來參選。

(中時 )