三同窗好友　萬和宮開藝術聯展

2019年01月11日 15:36 中時 黃國峰

一句簡單的邀約，一句豪爽的應答，「你我她—王冠賢、石孟鑫、柯萱三人聯展」12日周六，將在萬和宮麻芛文化館創意藝廊開展，特別的是三人同為未來畫壇績優股的新世代藝術家，也是國小及國中美術班同學，雖然國中以後各奔前程，風格也不同，但都將於萬和宮再次聚首，也要給民眾與眾不同的視覺激盪。

王冠賢指出，他們是大同國小、五權國中美術班同學，雖然國中畢業後分別就讀不同學校，但都選擇藝術創作之路。他們是透過line中的對話訊息，才促成了這一檔三人聯展。

師大美術系畢業即將往日本深造的王冠賢以水墨、膠彩、書法等東方平面媒材創作，近期作品則多以膠彩作為創作媒材，以「芒草」為主題。他說，芒草生命力強韌，即便在土壤貧瘠、風勢強勁、豔陽曝曬等惡劣環境中，依然可在山坡上、道路邊、溪流旁甚至荒廢地中發現其身影，以此比擬台灣在國際社會中的處境與創作者內心的矛盾，同時也略帶一絲懷鄉之感。

國立台灣藝術大學雕塑學系畢業，現就讀國立台南藝術大學造型藝術所的石孟鑫，以人體雕塑、裝置藝術等作為創作媒介，辯證人與人之間的關係。近期作品，則跳脫自身舊有的思維，用更多元的形式與內容去探討現今人與世界的關連。

台南應用科技大學美術系畢業的柯萱，出身藝術家庭。祖父是柯耀東大師，父親柯適中及母親陳淑欣，都在畫壇及美術教育享有知名度，家學淵源。她的作品以插畫、手作編織、複合媒材等居多，擅長以裝飾性的圖樣詮釋作品。個性活潑開朗的她，用簡單的一句話：「愛最大，感受生活好好活著就是我的靈感來源，「C’estlavie」（人生就是如此）道出自身的創作理念，並秉持著這樣的熱情，繼續創作著。

(中時 )