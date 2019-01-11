全面防範非洲豬瘟 竹市豬瘟防疫演習

2019年01月11日 15:24 中時 陳育賢

新竹市政府11日上午於南寮漁港舉辦跨單位的「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」。（陳育賢攝）

新竹市政府11日上午於南寮漁港舉辦跨單位的「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」。（陳育賢攝）

新竹市政府11日上午於南寮漁港舉辦跨單位的「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」。（陳育賢攝）

市長林智堅隨後也前往鍾文畜牧場視察。（陳育賢攝）

為全面防範非洲豬瘟，新竹市政府11日上午於南寮漁港舉辦跨單位的「非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，摸擬自發現豬瘟疫情、通報且確診、挖洞焚燒並掩埋等標準作業程序進行操演，要努力將非洲豬瘟阻絕境外。

演習於今天上午舉行，演習跨市府產發處、環保局、消防局、警察局及國軍聯合出擊，從發現豬瘟疫情開始模擬，並實際挖洞進行焚燒掩埋。

防疫作業則分為3部分，第1為畜牧場自我安全衛生管理，演出豬場安全衛生自主管理；第2為疫情爆發與調查確診，演出豬場通報疫情至送中央檢驗確診；第3為疫病防疫與警報解除，進行撲殺等工作。

現場另由警察局維持秩序、消防局協助死廢動物屍體焚燒場地火勢控制，環保局同仁則執行環境衛生、焚燒屍體空氣監測，國軍執行搬運屍體及消毒工作，並實際派遣消毒車、警車、消防車及救護車參與演習檢疫、移置等相關步驟，詳盡實兵演練讓相關單位孰悉工作權責，並邀請在地養豬戶到場參與，了解防疫工作重要性。

市長林智堅除全程觀看檢閱演習過程，之後也前往鍾文畜牧場視察，該畜牧場豬隻500頭黑豬健康狀況與廚餘蒸煮環境皆良好，並依規定蒸煮時間為1個小時，鍋爐中心溫度達90度，林智堅表示，演習視同作戰，防疫是全民工作，呼籲民眾謹遵不攜入、不購買、不棄置境外肉製品原則。

(中時 )