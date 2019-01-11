小說曾過獎！貝佐斯妻子是諾貝爾文學獎得主得意門生

2019年01月11日 14:30 中時電子報 陳舒秦

全球首富貝佐斯與麥肯琪（MacKenzie Bezos）一向給外界感情篤厚的印象，如今卻以離婚收場，令人訝異。他們是普林斯頓大學校友，在學期間麥肯琪還是諾貝爾文學獎得主得意門生。

48歲的麥肯齊可謂親歷「亞馬遜」的誕生。她在加州長大，在普林斯頓大學（Princeton University）修讀英文，1992年取得一級榮譽學士學位。畢業後應徵投資管理公司DE Shaw研究員職位，面試時，見她的就是該公司當時副總裁兼大學校友貝佐斯。麥肯齊獲聘後，與貝佐斯不但成了同事，很快也成為情侶，交往3個月就訂婚，1993年結婚。

貝佐斯都畢業於普林斯頓大學，由於相差6年，所以在校期間並未重疊。麥肯琪修過1993年諾貝爾文學獎得主童妮．摩里森（Toni Morrison）的小說寫作課，獲得「在我教過的寫作課學生中數一數二」的肯定，並於1992年以第一名畢業。

麥肯齊寫過兩本小說，處女作現代小說《The Testing of Luther Albright: A Novel》為她帶來2006年美國圖書獎（American Book Award）。另一本則為女性小說《Traps》麥肯琪說貝佐斯會一口氣讀完手稿，然後給予詳細的心得回饋，是她最好的讀者。

(中時電子報)