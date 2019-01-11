壯觀台北聯外道路爛兮兮　居民盼移交市府維護

基隆市安樂區壯觀台北社區的聯外道路破損不堪，影響行車安全，由於道路是私人土地，民代擬向市府申請為既成道路，希望由市府來維護管理。（翻攝自壯觀報報館臉書）

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基隆市安樂區壯觀台北社區的聯外道路破損不堪，影響行車安全，由於道路是私人土地，民代擬向市府申請為既成道路，希望由市府來維護管理。（翻攝自壯觀報報館臉書）

基隆市安樂區壯觀台北社區的聯外道路，是很多居民出入的重要道路，但因為屬於私人土地，疏於維護，造成地面「坑坑疤疤」、破損不堪，許多車輛因此爆胎，影響行車安全。當地民代與居民希望交由市府管理，經會勘後決議先請地主將路鋪平，再向市府提出申請為既成道路，改善交通環境。

「那麼大的社區，只有一條通路，路爛了很久，很危險！」社區居民抱怨，壯觀台北社區的住戶高達2、3000戶，但卻只有一條通道，從1995年用到現在，已經24年，道路卻爛兮兮的，加上土地是私人所有，萬一地主封路，住戶豈不就完蛋了，所以一定要向市府申請為既成道路，才不用擔心破損跟封路的問題。

居民指出，路上有個坑洞真的越來越大，每天經過這條路都提心吊膽，有次沒注意到，汽車不小心整個凹進去，導致車身都被碎石跟柏油波及受損，但因為路幅也不大，汽車根本就躲不掉，問題存在很久且很嚴重，請選上的議員們幫忙一下，想辦法解決。

壯觀里長楊添發表示，這條路最近破損越來越嚴重，造成不少車輛輪胎破裂、底盤多處嚴重受損，在此提醒經過的民眾注意安全，另外他也已經請鶯安里、安樂區公所、地主一同協助處理，研議先放置警示標誌，避免更多車輛受損。

議員秦鉦、俞叁發、鄭愷玲及副議長林沛祥助理張佑聖邀集地主與相關單位前往會勘，地主承諾會先將道路鋪設改善，另外民代也行文給市府，要將此地申請為既成道路，未來交由市府來接管養護，如此才能讓社區居民在進出時，更加安全有保障。

(中時 )

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