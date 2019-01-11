李鴻源：新內閣應重新盤點前瞻計畫 錢花要在刀口上

前內政部長李鴻源11日到台中市現勘前瞻基礎建設水利計畫時建議，新的蘇內閣應專業的盤整前瞻計畫，該停的就停，將錢花在刀口上。（盧金足攝）

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行政院長賴清德宣布11日正式總辭，由前行政院長蘇貞昌繼任組閣，前內政部長李鴻源11日到台中市現勘前瞻基礎建設水利計畫時受訪表示，去年的選舉縣市藍綠變色，大家應心平氣和，專業的盤整前瞻計畫，因為前瞻計畫，地方政府有的要負擔三成經費，應將錢花在刀口上，盼不分藍綠，一起把台灣的事情做好。

蘇內閣回鍋上任，曾任內政部長的李鴻源表示，蘇貞昌曾經當過行政院長，有長期在台北縣地方服務的經驗，行政院副院長陳其邁，也曾長期在立法院，還有對中央麼熟悉的行政院祕書長李孟諺，曾擔任過以前台北縣的水利局長，是一名優秀的水利工程師。

「給他們祝福！」李鴻源說，中央政府與地方政府配合，但現在最大的困擾，是當初前瞻計畫，去年的選舉後，藍綠變色了，是不是要照原來計畫推動？雖然七成經費是中央，但需不需要重新檢討？「不應該做的工程，是不是幫他把錢省下來」。

李鴻源指出，現在很多地方政府沒有錢，他鼓勵這些縣市首長重新盤點前瞻計畫，雖然前瞻計畫的錢都是中央，看起來好像不用白不用，但是別忘了，這個地方政府還要負擔近三成的配合款，而且配合款之外，蓋完以後，未來還要維養。

「我覺得，趁這次機會內閣改組，除了祝福蘇院長再重新執政以外，更希望大家心平氣和，很專業的對前瞻計畫重新盤整」，李鴻源認為，雖然有的地方政府已經變成藍色執政，希望大家不分藍綠，一起把台灣的事情做好，這比較重要。

對蘇內閣上路，李鴻鴻稱讚蘇貞昌是很有經驗的人，有需要在專業上協助，相信不分藍綠，都很願意來協助，前瞻計畫「筏子溪景觀環境營造-(車路巷橋至永安橋及礫間淨化)」，就是用在刀口上。

(中時 )

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