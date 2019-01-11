漢字結合互動科技藝術 崑山科大赴澳門展出文字奧妙

2019年01月11日 15:35 中時 曹婷婷

徐文俊老師的「漢動文字」作品，則是透過3個遊戲，讓玩家搭配遊戲劇情來選擇文字。(崑山科大提供)

漢字的演變同時代表中華文化歷史的進展。由澳門中華文化交流協會，與雲林科技大學共同策畫的「穿越-漢字互動展」，於澳門歷史古蹟盧廉若公園春草堂中進行展出，崑山科技大學視傳系與空設系受邀參展，透過互動媒體科技與漢字的結合，以「現代」科技呈現中華文化「傳統」漢字的演進與意涵，把漢字變活潑，從中讓觀眾了解漢字演進，別具教育意義。

「現代」科技呈現中華文化「傳統」漢字的演進與意涵，瞭解漢字如何從甲骨文演進到現在的楷書，這項展覽共有20組創作團隊，超過30位創作者共同參與，展出形式有動態的影像與互動科技，也有靜態作品展出，這也是澳門首次舉辦以漢字為主題的科技藝術展。

崑山科技大學視覺傳達設計系的徐文俊助理教授與陳偉欽講師，以及空間設計系的施文禮助理教授，皆以不同主題進行展出，該校在創新媒體與數位影像領域的耕耘深受肯定。

視傳系陳偉欽老師的參展動態影像作品「文明之火」，以天火帶來文明的概念，呼應本次展覽主題「穿越」，敘述中華文化第一套文字系統「甲骨文」誕生，劉更始老師負責成音工程、陳湘湘老師擔任音樂編輯，王耀慶與蔡欣霓同學協助動畫製作。

視傳系徐文俊老師的「漢動文字」作品，則是透過3個遊戲，讓玩家搭配遊戲劇情來選擇文字，例如裡面的角色（人)走到一個懸崖無法通過，玩家就必須選擇「馬」這個字，此時遊戲投影畫面便會出現一個「馬」字，並慢慢轉換成象形文字的一匹馬，讓遊戲角色可以騎馬跳過懸崖，完成關卡任務，同時也可以藉由在字卡上色來對應到馬身上的顏色，他也特別提到白明翰同學協助，才得以順利完成這件作品。

空間設計系的施文禮老師表示，該系的互動空間實驗室也在此次展覽展出以「字．體」為名的作品，希望以最簡易的互動形式，讓大家都能創造由自己身體拼貼出來漢字的樂趣。

(中時 )