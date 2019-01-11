漢字結合互動科技藝術 崑山科大赴澳門展出文字奧妙

崑山科技大學視傳系與空設系受邀到澳門參與「穿越-漢字互動展」。(崑山科大提供)

友善列印
中時
徐文俊老師的「漢動文字」作品，則是透過3個遊戲，讓玩家搭配遊戲劇情來選擇文字。(崑山科大提供)

漢字的演變同時代表中華文化歷史的進展。由澳門中華文化交流協會，與雲林科技大學共同策畫的「穿越-漢字互動展」，於澳門歷史古蹟盧廉若公園春草堂中進行展出，崑山科技大學視傳系與空設系受邀參展，透過互動媒體科技與漢字的結合，以「現代」科技呈現中華文化「傳統」漢字的演進與意涵，把漢字變活潑，從中讓觀眾了解漢字演進，別具教育意義。

「現代」科技呈現中華文化「傳統」漢字的演進與意涵，瞭解漢字如何從甲骨文演進到現在的楷書，這項展覽共有20組創作團隊，超過30位創作者共同參與，展出形式有動態的影像與互動科技，也有靜態作品展出，這也是澳門首次舉辦以漢字為主題的科技藝術展。

崑山科技大學視覺傳達設計系的徐文俊助理教授與陳偉欽講師，以及空間設計系的施文禮助理教授，皆以不同主題進行展出，該校在創新媒體與數位影像領域的耕耘深受肯定。

視傳系陳偉欽老師的參展動態影像作品「文明之火」，以天火帶來文明的概念，呼應本次展覽主題「穿越」，敘述中華文化第一套文字系統「甲骨文」誕生，劉更始老師負責成音工程、陳湘湘老師擔任音樂編輯，王耀慶與蔡欣霓同學協助動畫製作。

視傳系徐文俊老師的「漢動文字」作品，則是透過3個遊戲，讓玩家搭配遊戲劇情來選擇文字，例如裡面的角色（人)走到一個懸崖無法通過，玩家就必須選擇「馬」這個字，此時遊戲投影畫面便會出現一個「馬」字，並慢慢轉換成象形文字的一匹馬，讓遊戲角色可以騎馬跳過懸崖，完成關卡任務，同時也可以藉由在字卡上色來對應到馬身上的顏色，他也特別提到白明翰同學協助，才得以順利完成這件作品。

空間設計系的施文禮老師表示，該系的互動空間實驗室也在此次展覽展出以「字．體」為名的作品，希望以最簡易的互動形式，讓大家都能創造由自己身體拼貼出來漢字的樂趣。

(中時 )

角板山梅花綻放 梅花季熱鬧開跑 六甲區公所推落羽松深度旅行 名…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。