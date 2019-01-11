李鴻源拜訪盧秀燕：改善水域環境讓市民擁抱筏子溪

2019年01月11日 16:14 中時 盧金足

市府前已爭取到前瞻基礎建設計畫經費補助辦理「筏子溪景觀環境營造-(車路巷橋至永安橋及礫間淨化)」。（盧金足攝）

前內政部部長李鴻源11日到台中市政府拜會台中市長盧秀燕，下午前往「筏子溪」及「東大溪」現地勘查，為大台中水域環境發展提供施政建言，期能以專業凝聚未來發展共識，擘劃台中重要水域的未來。

台中市政府爭取前瞻基礎建設計畫經費補助辦理「筏子溪景觀環境營造-(車路巷橋至永安橋及礫間淨化)」，將針對對筏子溪車路巷橋至永安橋間推動整體環境營造，串連自行車道成為水與綠之水岸。

水利局長范世億表示，筏子溪擁有豐富的生態環境，惟可及性不佳，易與民眾產生疏離感，為更進一步使筏子溪成為市民可親近的空間，拉近民眾與河川之距離並提供休閒遊憩且兼具生態觀察之環境。

市府前已爭取到前瞻基礎建設計畫經費補助辦理「筏子溪景觀環境營造-(車路巷橋至永安橋及礫間淨化)」，將針對筏子溪支流林厝排水污染較為嚴重沿線截流至排水出口右岸公有地進行礫間曝氣淨化後放流，另一方面將筏子溪車路巷橋至永安橋間整體環境營造，串連自行車道成為水與綠之水岸。

筏子溪支流東大溪緊鄰東大夜市，亦有水質不佳、污染嚴重之情形，雖然已完成設置礫間淨化場，然尚無法全量處理。

對此，李鴻源建議於東大溪集水區內適當地點設置礫間淨化場，藉以提升東大溪整體水域及環境品質，期望能與東海大學公私協力合作，未來能提供台中市中小學進行環境教育之重要場域。

李鴻源強調，筏子溪是具有相當休閒遊憩及生態觀察潛力之水域空間，後續可評估多元活動之可行性，使市民擁抱筏子溪。

(中時 )