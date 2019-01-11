靠這三帖藥能贏2020？民進黨該面對現實了！

陳其邁高雄市長選舉落敗後，人氣不減反增，成為民進黨內最紅的網紅。（摘自陳其邁臉書）

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中時電子報
/整理報導

民進黨於九合一大選創下空前大敗，連執政二十年的高雄都失守。好不容易到了2019年，總統蔡英文終於硬起來一回，讓人感受到民進黨有起來的氣勢，而蔡英文網路聲勢也大漲，但是網路聲量又能維持多久？有媒體就直言，前民進黨立委陳其邁和前台中市長林佳龍等中生代現在都開始靠網路做網紅，但是靠賣萌、網紅和九二共識，民進黨能贏2020？民進黨該面對的是真實的世界。

九合一大選後，陳其邁積極開直播，暖男形象深植人心，大秀撩妹金句，還有愛貓「陳小米」亂入的互動，或是吃火鍋直播為民進黨主席卓榮泰助選，令人期待他一次次的跳tone表現。而林佳龍則是抱著一隻可愛的娃娃，讓人感受到可愛的一面，之後林佳龍和陳其邁在台中合體，互相擁抱安慰，直播人氣爆表！

而大陸領導人習近平2日在《告台灣同胞書》40周年發表重要講話，其中談到「兩制的台灣方案」等話題爭議，讓蔡英文找到反擊的機會，其強烈的回應凝聚台灣的民氣，讓蔡英文的網路聲量，一時大增，重新穩固她在民進黨內的地位。

一時之間，民進黨許多有志之士，也紛紛開始當起網紅，吸引粉絲眼球。但是，有學者認為，大敗之後，民進黨內應該要有人帶領大家走出低迷的士氣，而不是一直當暖男繼續下去，這樣他對民進黨2020大選沒有期待，是無限爛蘋果循環。

對此，《信傳媒》表示，民進黨在九合一大選大敗後，國民黨的士氣大振，補血補到滿。然而，民進黨大敗後，除了行政院有檢討報告外，府黨和各地方團隊卻是到現在還沒人面對現實，甚至有人開始賣萌、有的改行當網紅，還有的以為靠反擊九二共識就能撐一年？現在的民進黨以為靠這三帖藥，就能渡過一整年？如今民進黨有新的黨主席，也有新的行政院長，民進黨應該重新出發，面對現實了。

(中時電子報)

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