影》「連神明都敢騙的人」還有壓箱寶？

2019年01月11日 15:17 中時電子報 李俊毅 ／綜合報導、 蔡孟哲 ／影音編輯 ／綜合報導、／影音編輯

行政院長賴清德11日上午召開臨時院會率內閣總辭，總統蔡英文隨後宣布由前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆一職，這也是蘇貞昌睽違12年後再度擔任行政院長，有媒體評論稱，蘇貞昌才在新北市長選戰中大敗藍軍的侯友宜近30萬票，未來將出現「市長落選人」在中央領導勝選市長的畫面，「敗軍之將，何以言勇？」蘇貞昌究竟還有什麼壓箱寶可以翻轉民進黨的頹勢，將是未來各界觀察重點。。

前行政院長賴清德(左)、行政院長蘇貞昌(右)。(圖/截自中時電子報影片)

據港媒《中評社》報導評論稱，蘇在1989年擔任過屏東縣長，也當過立法委員，1997年至2004年連任兩屆台北縣長(現新北市)，2004年陳水扁展開第二任任期時，蘇貞昌當過總統府秘書長，2006年則接替前行政院長謝長廷，成為扁政府行政院長。

蘇貞昌過去在黨職方面，也擔任過民進黨主席，一路從中央到地方，「從府到院」，從政務到黨務，蘇貞昌政治歷練豐沛且完整，也是綠營同期天王中，少數還活耀於第一線者。但2018九合一選舉結局，對民進黨而言是毀滅性的打擊，蘇貞昌對上國民黨的侯友宜，最後侯友宜取得116萬5130票，而蘇貞昌僅有87萬3692票，蘇貞昌以將近30萬票之差敗北。選舉中敗給韓國瑜的陳其邁也將接任副閣揆。

評論最後總結說，「敗軍之將，何以言勇？」，蘇貞昌究竟還有什麼壓箱寶可以翻轉民進黨的頹勢，將是未來各界觀察重點。

(中時電子報)