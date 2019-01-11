影》「連神明都敢騙的人」還有壓箱寶？

蘇任閣揆3關鍵！　蔡：有經驗、有魄力、有執行力
友善列印
中時電子報
／綜合報導、／影音編輯

行政院長賴清德11日上午召開臨時院會率內閣總辭，總統蔡英文隨後宣布由前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆一職，這也是蘇貞昌睽違12年後再度擔任行政院長，有媒體評論稱，蘇貞昌才在新北市長選戰中大敗藍軍的侯友宜近30萬票，未來將出現「市長落選人」在中央領導勝選市長的畫面，「敗軍之將，何以言勇？」蘇貞昌究竟還有什麼壓箱寶可以翻轉民進黨的頹勢，將是未來各界觀察重點。。

前行政院長賴清德(左)、行政院長蘇貞昌(右)。(圖/截自中時電子報影片)

據港媒《中評社》報導評論稱，蘇在1989年擔任過屏東縣長，也當過立法委員，1997年至2004年連任兩屆台北縣長(現新北市)，2004年陳水扁展開第二任任期時，蘇貞昌當過總統府秘書長，2006年則接替前行政院長謝長廷，成為扁政府行政院長。

蘇貞昌過去在黨職方面，也擔任過民進黨主席，一路從中央到地方，「從府到院」，從政務到黨務，蘇貞昌政治歷練豐沛且完整，也是綠營同期天王中，少數還活耀於第一線者。但2018九合一選舉結局，對民進黨而言是毀滅性的打擊，蘇貞昌對上國民黨的侯友宜，最後侯友宜取得116萬5130票，而蘇貞昌僅有87萬3692票，蘇貞昌以將近30萬票之差敗北。選舉中敗給韓國瑜的陳其邁也將接任副閣揆。

評論最後總結說，「敗軍之將，何以言勇？」，蘇貞昌究竟還有什麼壓箱寶可以翻轉民進黨的頹勢，將是未來各界觀察重點。

(中時電子報)

文章來源：中評社

選2020？綠議員坦言：他出來民進黨絕對輸
小英找誰當內閣都沒用？黃創夏：15路諸侯焉能聽令
靠這三帖藥能贏2020？民進黨該面… 影》韓國瑜未出席王金平雲林「誓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。