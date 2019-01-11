影》韓國瑜未出席王金平雲林「誓師大會」

2019年01月11日 15:24 中時 許素惠 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

久未在政治場合公開露面的前雲林縣長許文志、許舒博父子（左二、一）也出席，在門口歡迎王金平（右二），右一、三為前立委張嘉郡、雲林縣長張麗善。（許素惠攝）

王金平受到大家歡迎。（許素惠攝）

許舒博、張麗善（立右一右三）陪王金平（立右二）逐桌向大家敬茶。（許素惠攝）

雲林水利會長林文瑞（左）也受邀上主桌。（許素惠攝）

前立法院長王金平中午參加雲林縣政交流會，雲林縣長張麗善席開112桌，號召國民黨縣內大老前縣長許文志等，農漁水利會、黨政總動員，席間「王總統」及「選總統」呼聲不斷，宛如誓師大會，但王仍未鬆口，強調因緣具足就宣布，並希望因緣快來。

2020總統鋪路？ 王金平雲林餐會席開110桌

媒體不停追問何時宣布選總統？是過年後嗎？王金平就是不願正式回答，除了表示因緣具足就會宣布，也說過年就快到了，暗示很快就會宣布，等於宣告明年總統大選不會缺席。

王金平並指出，高雄市長韓國瑜原本也要出席，因有要公趕不及，打電話向他表達歉意。

張麗善是東道主，以縣政交流會包裹王金平雲林試水溫的「誓師大會」，由於明（12）日有意角逐總統大位的國民黨主席吳敦也在雲林舉行感恩大會，王、吳較勁意味濃厚。

張麗善與姪女前立委張嘉郡再三感謝王金平對張家的照顧及幫忙。王則稱許張麗善當縣長很有魄力，為了防疫率先禁止以廚餘養豬，又提出要把麥寮港改制為國際工商綜合港，相信會讓雲林更好。

王金平進一步表示，台灣要團結，很多時候其實不要分藍綠，就從雲林開始，過去在野的，目前執政，過去執政的，現在在野，大家團結一致為國家打拚。

(中時 )