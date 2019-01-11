勞動力發展署「衣啟飛翔」創客基地發春聯

2019年01月11日 15:23 中時 陳育賢

1月起創客基地也將帶來嶄新且多樣化的免費課程，有興趣的朋友可踴躍報名。（陳育賢攝）

農曆春節即將到來，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔」創客基地即日起至2月2日舉辦「金豬扭扭。春聯大放送」活動，只要公開分享FB粉絲專頁活動貼文，就可免費獲贈春聯1組，另還可挑戰扭蛋任務抽千元獎金。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為了讓更多喜歡創客的朋友，可以藉由課程啟發，多加善用創客基地的各項平台資源，基地特別在農曆年前舉辦「金豬扭扭。春聯大放送」活動。

民眾只要分享衣啟飛翔創客基地FB頁「金豬扭扭。春聯大放送」活動貼文，即可免費領取1組限量卡哇伊的「金豬扭扭春聯組」，1組3張，春聯上印有「諸事大吉」、「招財進寶」、「富」等吉祥話，這些都是創客基地同仁自行發想創意所設計的，就是要讓民眾開開心心迎接豬年，限量1000組的春聯送完為止，呼籲民眾把握機會趕快來拿。

另，創客基地內還設有扭蛋機，民眾可至現場報名參加扭蛋任務，只要順利完成者，還有機會將1000元價值的福袋帶回家，歡迎相約親朋好友一起拚手氣，把福氣帶回家。

賴家仁指出，衣啟飛翔創客基地是全國唯一以服裝及設計為發展方向的創客基地，自成立2年半以來，已開辦超過150場次的課程，深受民眾歡迎，幾乎每堂課都爆滿。

1月起創客基地也將帶來嶄新且多樣化的免費課程，包括「突破粉絲團經營瓶頸─內容行銷有撇步講座」、「小創客。默契手札DIY」透過親子合力DIY手縫手工書，製作專屬小朋友的手札本，以及「機台操作及認證課程」。

此外，針對以進入服裝業為目標的創客，今年也特別開辦「2019年度服裝職人養成班」、「高階立裁版型設計師工作營」、「機能防風外套工作營」目前也都開始受理報名，有興趣的民眾及服裝工作者可踴躍報名，課程詳情請上「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁瀏覽，或撥03-5335055電話洽詢。

(中時 )