弘光學生任救護志工 馬拉松會場救人

2019年01月11日 15:38 中時 陳淑娥

弘光科大在職專班護理系二年級學生吳家銘，上個月在苗栗濱海馬拉松路跑擔任救護志工，一名跑者中途昏迷沒有呼吸心跳情況危急，他參與急救強迫給氧並護送到醫院，幫助度過危險期獲讚揚。

吳家銘在全方位救護保健活動協會擔任志工1年多，在回想當時狀況仍不斷強調「真的很危急！」他說，陳姓跑者在17公里處昏倒，他隨即搭救護車前往，在2分鐘後抵達，看到另名跑者在替患者CPR急救，馬上接手給予氧氣接著急救，進行AED電擊，當患者恢復自主心律後，立即搬上救護車送醫。

吳家銘在救護車上與另名志工緊盯患者，不料，患者又二度停止心跳，馬上再CPR急救，同時進行靜脈注射，進階呼吸道給氧，一路護送到苗栗大千醫院由醫護人員接手，初步搶救後恢復自主呼吸，開刀後救回一命，現在患者已能開口說話。

協會事後特別寫信感謝學校，內容提到，「弘光科技大學吳家銘同學發揮該校護理救護及南丁格爾精神，值得公開表揚獎勵，讓更多人可以學習效法，讓社會正向更好。」校長黃月桂認為學生利用課餘擔任救護志工，熱心助人救人，非常值得嘉獎。

吳家銘表示，如果沒有跑友、志工先聯手急救，可能救不回患者，再延遲一點救活，恐怕缺氧也是植物人，當下唯一的信念，就是把人救回來！吳家銘說，第一次在戶外把患者救回來，當下沒有很緊張，而是依照訓練步驟，一步一步的操作，再加上救護車上有齊全完善的設備，團隊合作下成功把人救回來，真的很開心。

(中時 )