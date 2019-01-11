小開金屋藏嬌 擔心小三變心竟做這事…

2019年01月11日 15:34 中時 程炳璋

台南市一家企業二代Ａ男1年多前在酒店認識年輕貌美的陳女，決定金屋藏嬌包二奶，陳女暗中兼差讓施男起疑，女方去年11月發現房間內竟暗藏針孔鏡頭，Ａ男佯裝不知報警，警方查出是徵信社派人安裝，業者稱雇主就是施男，但他否認，警方將Ａ男與徵信社兩位安裝人員共3人依照妨害秘密罪嫌函送台南地檢署偵辦。

35歲的Ａ男已結婚生子，是企業富二代，平常開著保時捷名車，他1年多前在一家酒店認識20歲的坐檯小姐陳女，對年輕又身材姣好的她驚為天人，決定以每月5萬元的代價包養，並在外租屋同居，條件是陳女要離開酒店工作。

去年11月，Ａ男發現陳女徹夜未歸，幾番質問之下，陳女哭訴在回酒店幹部逼迫下，回去幫忙代班，且因酒客要求，被帶出場性交易，才會清晨返家，Ａ男不滿陳女被逼「下海」，為此還與酒店業者一度鬧翻。

起疑的Ａ男擔心陳女又偷吃，偷偷找徵信業者到租屋處安裝針孔錄影鏡頭，便於控制女友行蹤，但陳女在房間內的插座上發現不明的無線發射器，隨後發現天花板上竟被裝上針孔鏡頭，驚懼下告知Ａ男。

Ａ男佯裝不知情，陪同陳女一起報警，警方從祕錄器晶片內看見兩位男性安裝者影像，循線得知兩男是徵信業者，業者到案說明暗指Ａ男就是雇主，且畫面中只有陳女的清涼畫面，卻無Ａ男的身影，更令警方懷疑。

Ａ男矢口否認涉案，堅稱不知情，警方最後依照妨害秘密罪，將他與兩名業者共3人一併函送台南地檢署偵辦。

(中時 )