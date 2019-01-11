南韓外長：美朝或近期籌備第二次川金會

2019年01月11日 16:05 旺報 張國威

韓聯社報導，韓國外交部長康京和11日受邀出席由執政黨共同民主黨主辦的演講會時表示，就目前的形勢來看，朝美有可能在不久的將來開會，爲第二次領袖會談做準備。

康京和表示，由於朝美領導人都對舉行會談意志堅定，因此韓國政府正在密切關注相關動向。南韓外交部方面表示，康京和在演講前發佈的資料寫有「不排除朝美突然宣佈第二次金川會消息的可能性」的內容，但她在實際演講中並未朗讀這一部分。

康京和在資料中表示，韓方會考慮北韓國務委員會委員長金正恩回訪首爾、大陸國家主席習近平回訪北韓、金正恩訪俄等各種情況，與相關國家保持緊密溝通與協調。她指出，爲了實現半島局勢穩定發展，朝美要儘快舉行後續磋商，延續對話氛圍。

康京和就金正恩第四次訪陸評價稱，金正恩在朝中建交70周年之際訪問中國，彰顯兩國深厚友誼。而金正恩選在金特會臨近之際訪華，意在加強朝中在半島問題上的溝通與合作。

對於韓國政府今後要扮演何種角色，康京和表示，韓國要加強外交努力，爭取金正恩盡早回訪韓國，使韓朝關係及半島無核化取得突破性進展。韓國還要與中國、日本、俄羅斯等國加強戰略溝通，得到國際社會對實現半島永久和平的支援，同時積極與民衆溝通和開展公共外交，爲推進有利於局勢發展的友好政策營造環境。

共同民主黨一位負責人在演講結束後舉行的記者會上表示，康京和與出席演講會的議員們一致認爲，朝美若就領袖會談舉辦地達成共識，經過幾周的準備期後，可能會敲定會談時間。

(旺報 )