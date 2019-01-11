搶除舊佈新商機 特力屋前進五期開首間智慧門店

2019年01月11日 16:08 中時 馮惠宜

全新成立「特力屋大墩店」，一改過去大量陳列商品模式與高聳的貨架，在僅有400餘坪的空間大幅提高情境式陳列佔比，更引進數位貨架。（馮惠宜攝）

「特力屋大墩店」進一步引進了新零售數位科技，串連線上線下多元購物方式，門市的陳列與存貨亦不再受空間限制。（馮惠宜攝）

歲末年終除舊佈新商機大，居家修繕通路領導品牌特力屋11日正式進駐台中市五期大墩食衣廣場，開設首間智慧門市，全新成立「特力屋大墩店」，一改過去大量陳列商品模式與高聳的貨架，在僅有400餘坪的空間大幅提高情境式陳列佔比，強化商品體驗，更引進數位貨架、電子價標、RFID識別感應商品介紹與專人服務線上購物等新零售科技與服務提供消費者更多元的購物選擇。

「特力屋大墩店」較之先前動輒上千坪的賣場，400坪賣場引進數位貨架，更進一步引進了新零售數位科技，串連線上線下多元購物方式，門市的陳列與存貨亦不再受空間限制，精選最適合當地商圈商品與服務，主動拉近與群眾的距離，感受更便利、貼心的特力屋。

值歲末家戶除舊佈新，特利屋大墩店開幕，同步推出優惠活動，至15日全館單筆消費滿2000元送200元現金折價券，更有多項大墩店專屬銅板價與優惠折扣商品，最低下殺35折起，快來嚐鮮搶好康。

(中時 )