C羅性侵官司 美國警方要求驗DNA

2019年01月11日 15:51 中時電子報 盧品青

足球巨星C羅(Cristiano Ronaldo)的性侵案件還在審理中，由於C羅目前在義甲踢球，美國內華達州警方已經向義大利有關當局要求C羅的DNA，以檢驗是否與原告女子當年衣裝上殘留的組織相符。

10年前，C羅在賭城結識美國女模莫尤加(Kathryn Mayorga)並發生關係，事後還給予28.7萬英鎊封口費，這些都是C羅承認的。唯一的分歧在於莫尤加堅持是「C羅強拉她進飯店房間性侵，然後道歉付錢。」

問題在於，就算警方證明莫尤加衣裝上殘留的DNA屬於C羅，頂多也只表示C羅跟她有過接觸，並不能坐實性侵的指控。C羅的律師表示：「這些都是我的當事人早就承認的事實，他很願意和警方合作。」

前拳王泰森(Mike Tyson)於1992年被判刑6年，服刑3年後獲釋，是體壇最有名的性侵事件之一。他的經紀人哈洛威(Rory Holloway)多年後回憶說：「好色是泰森最大的弱點，我很訝異沒有更多女孩出來告他。如果不是這麼色，泰森有機會成為史上最偉大的拳王。」

當時受害女子事發後立即去驗傷，最後告倒了泰森。然而C羅案件已過10年，現在要驗傷也不可能，除非莫尤加保留當時的驗傷單(假設真有此物)，否則要打敗C羅的機率非常低。加上C羅是葡萄牙人，這個跨國官司要打起來會很麻煩，義大利政府有辦法抓一個葡萄牙人去美國受審嗎？

(中時電子報)