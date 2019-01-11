假投資玉器真詐財 婦遭金光黨詐騙62萬

67歲戴姓婦人向人搭訕，誆稱自己從事高檔精品買賣，邀入股投資，實為詐騙，戴婦落網時，模樣相當狼狽。（張妍溱翻攝）

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戴姓婦人誆稱，自己從事高檔精品買賣，警方獲報後，埋伏在超商內，當場將戴逮捕，查扣贓款6萬元。（張妍溱翻攝）

台中市疑金光黨出沒！57歲連姓婦人日前在市場遭67歲戴姓婦人搭訕，戴婦見連女單純可欺，誆稱自己從事高檔精品買賣，邀連入股投資，連婦連續到金融機構提領共62萬元，交付戴婦後發現被騙，警方獲報逮捕戴婦，訊後依詐欺罪送辦，提醒民眾，切莫貪圖小利遭詐騙。

連姓婦人向警方說，在市場買手鐲時跟戴姓婦人認識，彼此留下電話，戴稱自己從事高檔精品買賣，邀她入股投資，僅12萬元，即獲得紅利2萬元，她覺得利潤不錯，立刻到銀行提領現金12萬元交給戴婦。不到1周，戴遊說她，差50萬元，利潤翻好幾倍，再提領50萬元給戴。

警方發現，被害人口中的戴姓婦人，貴婦打扮、待人親切，誆稱是玉器寶石鑑定專家，但付完錢後，連覺得不對勁，認為戴婦在行騙當下，疑用「手法」施騙，害她當下變得迷糊，且聽從指示領款。最後戴婦再來電有一筆玉的投資，差6萬且利潤更高，決定報警逮人。

警方獲報後，埋伏在超商內，見連女將錢給戴女時，當場將戴逮捕，查扣贓款6萬元。連婦向警方說，所幸警方協助將歹徒逮捕，誤聽「金光黨」騙術，貪小利吃大虧，白白損失62萬元；全案依詐欺案移送台中地檢署偵辦。

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(中時 )

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