韓國瑜哭哭！榮獲馬英九認證邊緣人

2019年01月11日 16:04 中時電子報 王子瑄

前總統馬英九今日(11)上黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，表示自己不會打麻將，也不知「相公」是什麼意思。自己也是因最近新聞，才知道有這個詞。關於「韓流」馬也直言，當初自己執政時，各方推薦都沒看到韓國瑜的名字。

黃暐瀚問馬英九，究竟自己的「祝福」，是對朱立倫、吳敦義、王金平哪個人？又或者有沒有誰是「特別祝福」的？是朱立倫嗎？馬表示自己的「祝福」，非只對朱、吳、王，而是對所有具熱誠者。自己跟三人都很熟，並無獨厚朱立倫；自己曾請吳敦義擔任多項公職甚至副總統，吳也是自己台大學長，彼此很熟識；自己跟王金平也很熟。

至於對黨內初選的看法，馬坦言，自己選兩次總統，「黨內都只有我一個人參選」，所以都沒經過初選這個程序，所以應該是要看當下黨的需求。至於制度，則主張首重「公平」與「公開」兩個原則。

黃暐瀚加碼問到，有人形容韓國瑜本來在國民黨的處境，就像是被丟到垃圾桶還冰凍，沒人想到最後竟是韓流帶起了整個國民黨的熱度與勝選。馬英九在執政時，可曾注意過韓國瑜？馬直言，當初自己執政，各方推薦都沒看到韓國瑜名字；當時人選很多，沒看到韓國瑜名字，現在看到他出任也很開心。

對於黨內2020總統候選人，馬英九認為，只要能做到「撥亂反正，振衰起敝」，就是最好的人選。

(中時電子報)