舊制勞退金足額提撥率去年達98.48％、1234億元

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，舊制勞退金足額提撥率去年達98.48％、1234億元。（王思慧攝）

友善列印
中時

為保障舊制勞工退休金權益，「勞動基準法」規定，雇主除按月提撥退休準備金外，應於每年年底，預估下一年度成就退休條件勞工所需退休金，在次年3月底前補足準備金差額。勞動部表示，2018年事業單位符合足額提撥率達98.48%，全年提撥1234億元，去年則裁罰80家業者，共1016萬元。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，去年度適用勞退舊制事業單位共10萬4393家，至12月底，已足額提撥事業單位達10萬2809家，佔上述事業單位的98.48%，全年提撥金額1234億元。

孫碧霞指出，目前仍適用舊制勞退共95萬人，其中28萬人是純舊制勞工，67萬人有舊制年資，現在已轉為新制勞工。

在裁罰部分，孫碧霞說，去年度裁罰了80家業者，裁罰金額高達1016萬元，其中新北裁罰18家業者最多，其次是台北跟桃園共13家，台中有9家、高雄8家、台南7家，新竹市4家，基隆、竹科各1家。

被裁罰的事業單位，有9成員工規模在30人以下，多為製造業；公部門則有台中市、台南市、高雄市、宜蘭市、基隆市政府尚未繳清，皆已催繳。還有29家企業未依法逐月提撥2至15%，也都有陸續開罰。

孫碧霞提醒，僱有舊制年資勞工的事業單位，今年度仍應持續估算所需退休準備金差額，並於3月底前補足。

各地方主管機關也從2019年1月起通知事業單位依規定提撥差額，事業單位對法令規定或提撥實務如有須了解之處，可洽當地勞工主管機關洽詢。

(中時 )

搶除舊佈新商機 特力屋前進五期… 進軍醫療AI 東海攜手中榮與人工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。