舊制勞退金足額提撥率去年達98.48％、1234億元

2019年01月11日 16:14 中時 王思慧

為保障舊制勞工退休金權益，「勞動基準法」規定，雇主除按月提撥退休準備金外，應於每年年底，預估下一年度成就退休條件勞工所需退休金，在次年3月底前補足準備金差額。勞動部表示，2018年事業單位符合足額提撥率達98.48%，全年提撥1234億元，去年則裁罰80家業者，共1016萬元。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，去年度適用勞退舊制事業單位共10萬4393家，至12月底，已足額提撥事業單位達10萬2809家，佔上述事業單位的98.48%，全年提撥金額1234億元。

孫碧霞指出，目前仍適用舊制勞退共95萬人，其中28萬人是純舊制勞工，67萬人有舊制年資，現在已轉為新制勞工。

在裁罰部分，孫碧霞說，去年度裁罰了80家業者，裁罰金額高達1016萬元，其中新北裁罰18家業者最多，其次是台北跟桃園共13家，台中有9家、高雄8家、台南7家，新竹市4家，基隆、竹科各1家。

被裁罰的事業單位，有9成員工規模在30人以下，多為製造業；公部門則有台中市、台南市、高雄市、宜蘭市、基隆市政府尚未繳清，皆已催繳。還有29家企業未依法逐月提撥2至15%，也都有陸續開罰。

孫碧霞提醒，僱有舊制年資勞工的事業單位，今年度仍應持續估算所需退休準備金差額，並於3月底前補足。

各地方主管機關也從2019年1月起通知事業單位依規定提撥差額，事業單位對法令規定或提撥實務如有須了解之處，可洽當地勞工主管機關洽詢。

(中時 )