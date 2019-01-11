進軍醫療AI 東海攜手中榮與人工智慧學校

台中榮總院長許惠恒（右起）、東海大學校長王茂駿、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋，分別代表三單位簽約合作，成立「智慧醫療發展平台」。（林欣儀攝）

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發展AI科技並培育相關人才，東海大學雲創學院、雲創中心揭牌啟用。（林欣儀攝）

發展醫療AI、提供病患更完善的健康照護，台中榮總與東海大學、台灣人工智慧學校攜手成立「智慧醫療發展平台」。東海大學校長王茂駿強調，透過跨領域的結合，可望讓人工智慧與醫療獲得突破；台中榮總院長許惠恒則舉「病人急速惡化預測系統」為例，展現AI技術運用的重要。

王茂駿、許惠恒與台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋分別代表東海、中榮與人工智慧學校簽約合作，並為東海大學雲創學院及雲創中心揭牌啟用。陳昇瑋說，全球現在正面臨第四次工業革命，也就是行動裝置與AI發展的轉型，透過科技發展，或許未來民眾只需在家拿手機自拍並與醫生視訊，即可完成看病程序。

許惠恒說，為發展醫療AI，醫院去年即與東海合作，派出醫師、護理師及資訊專家共10人組成的團隊到東海接受8個月資料清理工程、機器學習預測模型等訓練，打造出一套「病人急速惡化預測系統」、可確實掌握病患情況，目前正規畫導入臨床應用。

王茂駿強調，東海藉由成立雲創學院、雲創中心及AI學校發展人工智慧，並結合台中榮總專業的醫療團隊，配合東海及台灣人工智慧學校的AI技術知識，希望帶給台灣醫療產業更大突破。

三個單位的攜手合作，未來將朝人才培育、研究發展及臨床應用、健康照護等4大面向發展，藉由發展平台投入資源、引進跨業合作機制，提升產業智慧化升級。

(中時 )

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