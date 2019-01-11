台南》郭國文發表競選影片 賴清德、黃偉哲獻聲力挺

2019年01月11日 16:07 中時 李其樺

郭國文展示台南第二選區立委補選候選人政黨推薦書。（李其樺攝）

郭國文推出首支競選影片，片中行政院長賴清德也獻聲相挺郭國文參選。（李其樺攝）

獲得民進黨徵召參選台南市第二選區立委補選的前勞動部次長郭國文，11日上午發表首支政見影片，除了記錄郭國文走訪14個行政區傾聽民意，行政院長賴清德、台南市長黃偉哲也在影片中用獻聲和現身方式，來力挺郭國文參選立委。

郭國文表示，去年選戰時和黃偉哲並肩作戰，一起解決市民的問題和一起規畫台南的未來發展，各種台南市民的需求與對未來的期待他都清楚，再加上他長期在地方與中央的行政歷練，只有他才能真正無縫接軌，接下黃偉哲的立委，促成國會和地方合作，用最快速度營造更幸福的台南。

郭國文表示，未來當選立委後要將14個行政區串聯起來,，在山海屯的生活空間，展現各區的獨特風貌並發揮優勢，例如南化要發展特色農業、楠西要擴大曾文水庫的蓄水量、玉井要打造歷史文化景點廊道、大內則是希望市府東京行銷辦公室能儘速推動行銷農產、左鎮要推動綠色觀光升級、山上要擴大爭取水道博物館文化的資源、新化要成為文化發電機、新市則注重擴大南科產業園區強化經濟引擎、善化要健全並保護牛墟文化、麻豆會增取設立台語電視台、安定要推廣農業企業化、西港要推廣廟宇文化國際化、佳里是擴大爭取平埔正名成功，以及七股要保護海岸、漁產加級。

郭國文表示，「行願造福」是自己對這土地與人民的自我堅持與要求，讓舊城再生、招商引資、建設海線山區、改善舊線區邊緣化等，讓這個城市更加美好，他更相信未來他當選立委進入國會後，不只會達成自己的心願並且做得更好，也希望立委補選大家能給郭國文機會，讓他順利當選並發揮自己的長才為市民服務，實現與這14區的美好承諾。

(中時 )