防範非洲豬瘟 花蓮即日起禁用廚餘

花蓮縣政府昨天邀集相關單位和養豬戶，在玉里鎮南通土資場舉行「花蓮縣非洲豬瘟防疫模擬演練」。（張祈攝）

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花蓮縣政府昨（10日）宣布開始禁用廚餘飼養豬隻，改用飼料，即日起會有10天緩衝期，預計本月20日起嚴格禁用廚餘養豬。（張祈攝）
花蓮養豬協會理事長陳志忠自願帶頭轉用飼料餵養，承諾3天內就要完成廚餘清除。（張祈攝）
花蓮養豬協會理事長陳志忠自願帶頭轉用飼料餵養，承諾3天內就要完成廚餘清除。（張祈攝）

防範非洲豬瘟，花蓮縣政府昨（10日）宣布開始禁用廚餘飼養豬隻，改用飼料，廚餘處理能力、能量皆準備好，即日起會有10天緩衝期，農業處長羅文龍指出，飼養戶皆已溝通完畢，也願意配合，縣府也會提供輔導，預計本月20日起嚴格禁用廚餘養豬，違者依《廢清法》開罰。

花蓮縣內有102家養豬場，飼養豬隻約7.1萬頭，其中廚餘養豬場有15家，飼養約1.1萬頭豬隻，佔花蓮在養頭數15％。花蓮縣政府昨天邀集相關單位和養豬戶，在玉里鎮南通土資場舉行「花蓮縣非洲豬瘟防疫模擬演練」，縣長徐榛蔚當場宣布花蓮禁用廚餘餵養豬隻，也是繼雲林、金門後第三個宣布禁用廚餘養豬的縣市。

花蓮養豬協會理事長陳志忠自願帶頭轉用飼料餵養，承諾3天內就要完成廚餘清除，陳志忠說，大部分的養豬業者都表示願意跟進，少部分小規模的養豬場則擔心成本打不平，目前仍在評估是否要退場。

陳志忠的龍水畜牧場養殖約2000頭豬，採用飼料、廚餘各半餵食，每天消耗約10公噸的廚餘量，來源自市公所清潔隊、餐廳業者都有，今一早就接到數10通餐廳業者求助電話，擔心未來餐廳廚餘沒地方送，大嘆「有苦難言」。

農業處長羅文龍指出，目前飼料養豬也是養豬產業的趨勢，台灣礙於國土民情一直未能正式轉型，大部分養豬戶也都能接受，趁著非洲豬瘟中央主動協助，順勢轉型為全飼料養殖，自昨天開始為期10天環衝期，最晚在20日全數禁用廚餘養殖。

花蓮海鮮餐廳曾姓業者指出，餐廳廚餘每天至少1桶約180公斤，過去都有合作的養豬場幫忙收，現在碰到非洲豬瘟禁用廚餘養豬，現階段先自行吸收，轉以肥料送往自家農場及合作小農做堆肥使用，也盼縣府能針對餐飲業者做配套措施。

(中時 )

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