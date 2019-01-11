內閣總辭 黃偉哲歡迎賴清德回台南沉潛再出發

2019年01月11日 16:19 中時 洪榮志

行政院長賴清德宣布內閣總辭，對此台南市長黃偉哲11日除表示，「蹲下是為了躍起，沉潛是為了再出發」，不捨賴清德卸下院長重擔之外，也歡迎他能回台南。

慶祝佛陀成道日，佛光山南台別院特別準備2000份臘八粥，11日住持滿舟法師前往市府分送時，黃偉哲代表接受。黃偉哲感謝贈粥分享活動讓台南市民共沐佛恩，還認為「人在公門好修行」，期待所有同仁藉由臘八粥感受佛陀的慈愛精神，和大眾結善緣，在公務上都能為民興利除弊，造福人群。

滿舟法師也指出，臘八粥不僅代表感恩、回饋，更有佛陀的加持與祝福。佛光山南台別院13日法寶節當天上午，還將舉行祈福儀式，現場會提供10萬份臘八粥免費享用，歡迎市民朋友前來共襄盛舉。

佛光山南台別院強調，每年農曆12月8日是「臘八節」，也稱為「法寶節」，起源於佛祖釋迦牟尼佛成道紀念日，為佛教徒盛大的節日之一。因此，每逢臘八節這一天，佛教團體就會準備臘八粥，與信眾結善緣，藉以宣揚佛陀成道並緬懷佛陀的精神。

會後，針對內閣總辭一事，黃偉哲說，誠如賴院長說過，新北是他第1個故鄉，台南是他第2個故鄉；現在看起來，第2個故鄉要比第1個故鄉暖一點，期待他卸下重擔後能回台南，「蹲下是為了躍起，沉潛是為了再出發」，經過一段時間的沉潛後，能有更好的出發點，台南永遠是他最重要的支持力道，市民也都無比歡迎賴院長。

(中時 )