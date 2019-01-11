大女兒Kuku想當名模 林嘉綺「順其自然」

林嘉綺透露大女兒Kuku（右）與小女兒Sasa平常感情很好。（蕭雅玲攝）

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林嘉綺今（11日）帶著女兒Kuku、Sasa受邀擔任來賓，現身「玩美攝影棚StudioXPockyDecoArt」活動，母女三人身穿豹紋母女裝扮，成為活動中的焦點。大女兒Kuku今年5歲半，一直都很想跟媽媽一樣當個名模，「因為可以很優雅與性感」，私下也會跟同學一起模仿「走台步」的模樣，對此林嘉綺也說，從小就會教女兒一些禮儀，「因為這也是屬於家庭教育，隨時會提醒他們哪個地方要注意」，還自嘲自己是女兒心中最撈叨的人！」

對於女兒想走幕前或當模特兒，林嘉綺表示，並沒有刻意教她什麼，而是希望她能保有自己的特色，「除非她問我一些想知道的事情，否則不會主動跟她講。」她強調，現在媒體生態與自己那個年代不同，「這年代能使用的工具跟以前不太一樣，他們有自媒體，有很多管道可以展現自我，所以不需侷限在某個平台，且現在模特兒來說好像都是玩票，高中、大學有空出來打工，若喜歡唱歌也不一定要出唱片，可以在Youtube唱歌給大家聽」，跳過以前的模式也依然可以展現自我。

被問到期望女兒幾歲再踏入這圈子？林嘉綺表示，「她出生就沒法避免這事，大家看到她照片，或站在我旁邊就會知道她是我女兒，我有好長時間沒讓她的臉讓大家看到，但很難，因為基本上我已經是公眾人物，我能夠保護她到什麼時候。」她認為，女兒要走這條路「順期自然」，像金天她帶女兒一起出席活動，「也是會先問過她，願意才會帶她出門」，至於女兒的酬勞，她笑言「已經分佈在她的食衣住行上」。

(中時 )

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