南市交通局擬妥春節交通疏導改善方案

2019年01月11日 17:02 中時 洪榮志

台南市政府交通挶因應即將到來的農曆春節連續假期，已針對春節期間廟會活動進行交通影響評估後，提出交通疏導改善方案。交通局強調，將全力做好交通疏導工作，讓市民及遊客出遊不塞車，擁有美好的走春祈福旅程。

交通局指出，除將大天后宮、武廟、開台天后宮、大仙寺、碧雲寺等寺廟周邊，納入9大景點疏導計畫外，還針對西羅殿、天壇、普濟殿、開基玉皇宮、鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府等寺廟，春節期間可能出現的人潮與車潮，安排警力加強交通疏導。

交通局說，春節期間府城觀光巡迴巴士也會維持營運，負責市區交通疏導功能，客運業者都配有1台預備車輛待命，再視實際狀況機動增班支援。

此外，公運處春節期間也會有同仁輪值與業者建立聯繫平台，只要遇到壅塞情況，都會回報並啟動疏導機制，還提供路線公車動態系統資訊，方便乘客查詢班車即時動態。

交通局還將加強宣導觀光巡迴巴士資訊，除規畫透過多家電台在3周內密集宣傳，還將透過市府官方Line帳號訊息推播、公共電視推播及台南市公車動態資訊系統LED跑馬燈等宣傳，讓市民獲得最即時的交通資訊。

交通局強調，鑑於每年農曆春節安平地區的觀光人潮都十分可觀，今年特別規畫安平低碳疏導策略，包括：區外停車部分，規畫文大11、安億、崇義社區、樹屋、碧海碼頭等接駁站停車場，並設置導引指示牌及配合交管人員導引車流進入停車場；區內接駁部分，則規畫綠、紅、藍3線接駁車，班次都相當密集，希望能紓解春節安平地區的車潮。

(中時 )