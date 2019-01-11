APP神準預知肝癌罹患率 只要回答這5題

2019年01月11日 16:26 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

千金難買早知道！若能提前3~5年預知罹癌症風險，就有時間趕快處理與預防，降低癌症發生率。這是民眾心願，也是醫師的期待。如今，這個願望成真了。

APP今年內上架：只要輸入5個項目，預測罹肝癌率達8成

「您的分數為14分，三年內罹患肝癌機率偏高，肝癌風險指數屬於重度，建議您接受進一步斷層掃瞄或核磁共振(MRI)檢查。」這款APP預測給予這樣的建議。這是台北榮民總醫院(北榮)肝癌風險預測APP測試版所給出的預測與建議。這款APP預計今年內上架，將成為全球第一款肝癌風險預測APP，準確率達8成以上，與北榮大數據結合之後，準確率將拉升至9成，民眾可隨時用APP關注自己的健康。

「肝癌僅次於大腸癌、肺癌與乳癌，為台灣第4大癌症。」衛福部公布2017年前10大癌症排名，肝癌是沈默的殺手，等到不舒服已是晚期了。北榮的大數據中心先對準肝癌，從預測到預防，從源頭直接降低癌症。

這款APP，只要輸入5個項目，性別、年紀、是否有糖尿病？是否有肝硬化？正處於抗病毒藥物第幾年？自動立即計算出使用者三到五年內發生肝癌的發生率，測出肝癌風險指數屬於輕、中、重度哪一等級，並提供建議，包括立即接受進一診斷或3~6個月追蹤。不僅自己可以算，還可以幫親友算，提醒親友健康情況。

為什麼回答簡單的5個問題，就可預測肝癌風險指數高達8成？

北榮轉譯研究科主任吳俊穎說，不要小看這5個問題，因為每個問題都是經由研究模型加上大數據印證出來的結果。例如，經研究有糖尿病者罹患肝癌的機率比一般人多2~3倍。因此看似關連不大的糖尿病，卻成為肝癌風險預測的重要因子。

吳俊穎同時也是國家衛生研究院癌症研究員，他的團隊不僅與國內輔大醫院研究部主任許耀峻教授團隊合作，更與香港中文大學合作，以台灣23,851位慢性Ｂ型肝炎患者發展出肝癌風險預測模式，再以香港19,321慢性Ｂ型肝炎患者加以印證，結果發現預測肝癌風險準確度超過8成，這項結果並發表於全球頂尖的肝臟學雜誌（Journal of Hepatology）。

「北榮大數據中短短9個月內蒐集2010~2017年共450萬筆資料成立，」曾赴美國哈佛大學研究大數據的吳俊穎指出。該團隊目前也正結合北榮大數據中心資料，運用人工智慧，將預測準確度拉高至9成以上。

除此之外，北榮團隊也與美國史丹佛大學合作，深入分析全世界42,588位B型肝炎帶原者，竟發現Ｂ型肝炎的每年陰轉率為1.02%。也就是說，以前認為染了Ｂ肝， 將終身帶原被打破。吳俊穎說，這項研究結果，有一成多的患者Ｂ型肝炎會消失，進而成為終身免疫。

老藥新用，大數據發現阿斯匹靈可減少3成肝癌發生

北榮大數據不僅用在癌症獻預測風險上，更用在精準開發藥物上。

北榮團隊與台中榮總李騰裕教授合作，研究台灣20多萬慢性Ｂ型肝炎患者，發現服用阿斯匹靈可以有效減少3成肝癌的發生風險。吳俊穎解釋，阿斯匹靈會減低肝癌發生率，應與可減少細胞的發炎反應，加上針對生長快速的癌細胞，具有抑制細胞生長周期的能力有關。他強調，若B肝患者同時罹患心血管疾病，就能評估用阿斯匹靈治療，不僅有助降低血脂、腦中風、心肌梗塞風險，也能避免B肝惡化成肝癌。不過，仍須待進一步的動物實驗、臨床實認證實。這項論文結果發表於全世界頂尖的美國醫學會內科雜誌（JAMA Internal Medicine）。

第二支APP主打預測罹患胃癌機率

吳俊穎也是胃腸肝瞻科主治醫師，北榮的下一支APP將主打預測胃癌症，預估也在今年內推出。北榮已經領先運用大數據研究出四合一配藥，這種藥殺死殺致胃癌幽門螺旋桿菌的效果可以比三合一配藥強6倍。

胃癌為排名第7大癌症，台灣每年約有4000人新罹患胃癌，高達9成曾感染幽門螺旋桿菌，「幽門螺旋桿菌不僅致胃癌最重要主因，更會增加胃潰瘍以及低密度淋巴癌的機率，」吳俊穎指出。此外，吳俊穎也分析，隨著年紀增長感染幽門螺旋桿菌顯著上升，25歲罹患率約20%，但到了60歲達55%，目前以藥物殺死幽門螺旋桿菌雖達8成，若患幽門螺旋桿菌無法在第一次完全根除，就會產生抗藥性，「第二次再殺菌成功機率就只剩下5~6成，很多患者2~3次殺菌都失敗，以後再殺菌機率就更低了，」吳俊穎說。

於是他率大數據研究團隊與英國牛津大學合作，整合全世界100多個臨床試驗，分析32,852位患者，找到根除幽門螺旋桿菌效果最佳的藥物，比起目前健保給付的三合一藥物治療7天，找出2到3種更好的藥物，以四合一配藥的療法，讓根除幽門螺旋桿菌的效果拉高到9 成以上，失敗率由18%直接降低到3%，比三合一效果提升6倍以上。這項研究結果也發表於世界頂尖的胃腸道雜誌（Gut）。

大數據中心 從預測到預防

各大醫療機構紛紛建置大數據再結合健保資料庫，以蒐集病歷、檢驗結果、影像及病理報告等。北榮醫學研究部主任吳肇卿指出，如台大醫院、長庚醫院、北醫附設醫院、中國附醫等醫學中心，都發展自己的健康大數據中心。

北榮的大數數據中心以北榮、中榮與高榮，加上其他12家榮院結合先建立癌症資料庫，接著再累積心電圖、加護病房數據、穿戴裝置、App得到病患資訊，並與國內外其他醫學中心與研究機構合作，包括美國史丹佛大學、英國牛津大學等，將從研究到臨床、從預測到預防，向預防醫學大步邁進。

(中時電子報)