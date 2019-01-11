瑞瑪席丹十字韌帶斷裂 試鏡成龍新片躲廁所落淚

2019年01月11日 16:26 中時 尤嬿妮

瑞瑪席丹今辦發片記者會。（愛貝克思提供）

瑞瑪席丹今辦《你知不知道》發片記者會，提到當初為創作同名新歌卡關半年，過關後如有神助，一個半月交出7首歌，3個月完成整張專輯，由於她當時另在拍攝成龍的新電影，蠟燭兩頭燒壓力很大，「我先在成家班訓練2星期，去之前因為打泰拳太激烈，左膝蓋十字韌帶斷掉，試鏡時剛好又是打戲，我躲在廁所大哭」。

她18歲時在美國乘坐男友重機雙載，途中高速撞上前方車輛，男方當場身亡，她也被後方來車撞飛，全身百分之40燒燙傷，她表示曾回當年車禍地點、再騎一次重機，但心中仍有陰影，直呼「好可怕」；如今她和比利時男友交往3年多，男友今低調到場支持，瑞瑪席丹大方分享感情事，表示兩人遠距離戀情平均一個半月見一次，對方會講中文、聽得懂她的歌，今上台前在後台男友誇她漂亮，個性大剌剌的她冷回：「我現在沒空、沒空聽你說話。」

瑞瑪席丹2017年以首部主演電影《強尼‧凱克》獲第20屆上海國際電影節「亞洲新人獎」提名，並以該片拿下第19屆台北電影節最佳新演員、第54屆金馬獎最佳新演員，她直言先前對歌唱信心不足，自認「當歌手的想法離我很遙遠」，如今盡全力完成首張專輯，瑞瑪席丹說：「我的人生清單確實有列了做自己的音樂這個選項，只是不知道來得這麼快，一開始我是非常恐懼的，覺得事情來得好快，後來我把恐懼變成什麼都不怕，專輯就這麼咻的完成了。」

(中時 )