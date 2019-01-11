發經濟紅利 許信良：政府決策受官僚體制阻撓深重

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日前蔡政府提出發放經濟紅利引發爭議；亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良表示，民進黨政府發放經濟紅利的構想反反覆覆，說明了民進黨政府的決策受官僚體制的阻撓有多深重！

許信良認為，媒體甚至報導財政部官員不滿這項照顧低薪與低收入族群的構想，主張經濟紅利優先用於還債。許許多多因循保守的政治人物也抱持同樣的想法。這正是民進黨政府當前最須破除的迷思！

許信良今在臉書指出，只有毫不猶疑成為堂堂正正的社會福利執政黨，民進黨才能起死回生。蔡總統是正確的，「政府應該照顧弱勢者，減輕他們家庭的負擔，這本來就是國家的責任。」必須勇敢把這項主張具體落實成為立竿見影的、規模宏偉的，而不是零零星星的、支離破碎的國家政策，民進黨才有可能重新喚回人民的信任，繼續帶領台灣向前走！

許認為，當務之急，莫過於普遍發放兒童年金：讓國中以下的學童和幼兒，也就是從0到14歲的人口，每人每月可以領取6000元的國家養育津貼。

他說，施行這項政策的年度預算，當然不會只是區區400億。從0到14歲的台灣人口大約300萬，施行這項政策每年大約需要2200億。以當前台灣的稅收規模，不可能只以歲計賸餘支應，必須舉債。

他指出，現在，比債留子孫更讓人擔心的，是未來沒有子孫！現在投資子孫，不但不是債留子孫，反而是奠定子孫美好的未來；相較於全世界富有的文明國家，我們的政府負債其實非常輕微，不像那些「想當然耳」的議論所誇張的那麼嚴重。

許信良表示，小市民的內需經濟不景氣是民進黨在九合一選舉大敗的重要因素。普遍發放兒童年金，不但可以成為阻止少子化趨勢進一步惡化的重要政策，也可以成為促進小市民內需經濟成長的有力動能。因此，增加兩千多億的兒童年金支出，就可以創造3千多億的國內產值。對於當前低迷的小市民經濟，這當然會是一劑有力的強心針！「做該做的事，不必在意爭議，不必在意批評！」

(中時 )

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