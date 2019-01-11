愛在異鄉 歐客佬前進寮國蓋校舍回饋

歐客佬斥資近400萬元為寮國巴松省龍占村重建校舍，並於去年12月24日正式啟用。（馮惠宜翻攝）

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歐客佬執行長王信鈞拿出日前參加寮國巴松省龍占村重建校舍啟用儀式的照片，宣布將與企業推出聯名咖啡，持續照顧國內外弱勢。（馮惠宜攝）

國內連鎖咖啡業者歐客佬2005年前進寮國開設農場，有感於當地物資缺乏，陸續募物資、籌募經費為當地住民挖水井、蓋浴室、建水塔，去年更為寮國巴松省龍占村重建校舍，並選在12月24日啟用，成為當地百名學童最特別的耶誕禮物，當日除省長特別參與致謝，當地媒體也競相報導，帶著這份愛，歐客佬也宣布將要與企業合作推出聯名掛耳包，部分營餘做為公益之用。

歐客佬是國內寮國咖啡進佔率最大的進口商，自2005年開始進入寮國設置農場，除自己擁有40公頃的咖啡園，也與當地小農合作，曾一年採收600噸咖啡；進入當地後歐客佬執行長王信鈞訝然發現居民都在居住地兩公里外的河邊洗澡，深入了解才發現當地根本沒有水井、水塔等水源及儲水設備，即開始投入挖水井、蓋浴室、建水塔。

去年則開始投入新台幣約400萬元為當地小學重建校舍，王信釣說，當地的學童們過去只能在破舊的校舍上學，沒有燈光、屋頂漏水、課桌椅破舊殘缺，在克難的環境中求學，如今有了新校舍，學童們開心不已，校長也十分感謝，當地政府甚至頒發感謝狀。

王信鈞表示，企業善行，不分國內海外，歐客佬除了固定幫助台灣弱勢族群，對於國外的偏鄉區域，也希望能盡份心力。未來歐客佬將計畫，與國內知名企業公司聯名推出掛耳咖啡包，消費者購買掛耳，扣除成本後，將會把餘款全數捐助弱勢團體，讓廣大顧客對咖啡的愛，能轉化延續到社會每一處角落。

(中時 )

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