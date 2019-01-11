影》北市視訊119跨域　結合即時互動守護加倍

北市消防局「視訊119」App與各局處、民間業者跨域結合，讓守護加倍。(林郁平翻攝)

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北市消防局11日舉辦「視訊119跨域結合，貼近市民守護加倍」記者會，邀請透過「視訊119」App報案成功民眾參加，並致贈精美禮物予以感謝。消防局表示，即日起至3月31日止辦理「視訊119」App抽獎活動，民眾只要完成下載，或以「視訊119」App成功報案，亦有機會獲得精美禮物。

消防局表示，自2017年12月21日啟用「視訊119」App，首創全國消防機關視訊報案服務，迄今共計下載達3萬5000人次，目前民眾使用「視訊119」App派遣案件共計114件，消防人員災害即時影像回傳764次，大大提升119執勤員派遣效能，而「視訊119」App更於今年與北市道路管線暨資訊中心共同獲得2019智慧城市創新應用獎。

北市視訊119跨域　結合即時互動守護加倍

「視訊119」App目前與各局處及民間業者跨域結合，除透過市府智慧城市辦公室協助與資訊局愛台北App、觀傳局現在玩台北App、交通局台北好行App、停管處北市好停車App結合，更進一步與皇冠大車隊找計程車App結合，民眾事先可利用這些App介面點選安裝「視訊119」App，遇有急難救助需撥打119協助時，便可立即點選「視訊119」App，將災害影像、照片及報案人GPS座標傳送至119救災救護指揮中心，119執勤員可立即了解災害現場狀況，有效縮短消防人員到達災害現場時間，另外現場如有傷患亦可透過即時視訊、影片播放功能與報案者互動，進行線上急救處置，以提高患者存活率並減少生命財產之損失。

(中時 )

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