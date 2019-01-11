誰說有錢人任性？富豪買當代藝術品超理性

2019年01月11日 16:38 中時電子報 綜合報導

戴忠仁將帶領大家看懂趙無極等大師的作品。(戴忠仁提供)

周春芽「樹」的系列成交價超過三千萬港幣。(戴忠仁提供)

周春芽的一隻綠狗可以賣到一千萬人民幣，為什麼？趙無極的一張畫以5.1億港元(約20億台幣)成交！有幾個人看得懂畫的內容？面對這些問號，資深新聞主播戴忠仁將製播專輯，來探討當代藝術要如何入門，以及了解市場的生態。

戴忠仁表示，台灣地方不大，但是台灣是亞洲當代藝術最重要的國際市場，而且台灣的收藏家的收藏範疇已經延伸到西方當代藝術，國際拍賣公司都十分注意台灣收藏家的動態。來自香港團隊所舉辦的「台北當代」也即將在下周於台北登場，更是引起台灣藝術圈子的高度重視。

戴忠仁透露，在香港以破記錄20億新台幣價格成交的趙無極畫作其實就來自台灣，而且還是中南部的收藏家，兩大拍賣公司的統計資料也顯示，當代藝術在亞洲地區就以台灣的購買力最穩定，最強勁。但是大部分的台灣民眾還是不了解何謂當代藝術。因此戴忠仁特別跨海到香港專訪了當代藝術拍賣一哥張丁元(佳士得亞洲區副主席)，深入淺出的介紹如何看懂當代藝術。

節目中會介紹當紅的藝術家周春芽、趙無極、朱德群、草間彌生、林壽宇等人作品，讓大家明白，原來大家和當代藝術的距離不必這麼遙遠。鏡頭也會剖析看來複雜迷離的華人西式油畫作品，其實蘊藏著中國文人精神！這將會顛覆眾人的長期觀點。

戴忠仁表示，許多人以為當代藝術品的天價是因為有錢人任性的結果，其實這是錯誤的觀念，戴忠仁指出，這次節目會讓大家明白，這些富豪面對藝術品除了有感性的一面，要下手買進行時其實是經過超理性的分析。他們買藝術品能賺錢，真的是因為有錢人想得不一樣。

「國寶檔案～解讀當代藝術與市場」專輯將在本月15號週二晚間11點於人間衛視頻道播出，全球同步網路直播。

(中時電子報)