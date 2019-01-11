阿嬤都能打贏你！年均67歲電競隊打進國際賽

2019年01月11日 16:37 中時電子報 馮英志

要求眼快手快、團隊合作的電競比賽不一定全是年輕人的天下！年均67歲的瑞典電競隊「銀色狙擊手」號稱是全世界最年長的電競團隊，自去年秋天開始巡迴世界參賽，甚至還獲邀參加俄羅斯「IgroMir Expo」等知名國際電競賽事，立即成為電競界焦點，有人戲稱以後輸給阿嬤再也不是什麼可恥的事。

「銀色狙擊手」5名團員來自瑞典斯德哥爾摩，最年輕的是57歲，年紀最長的是81歲，他們自去年秋天開始巡迴世界參賽。

根據CNN報導，「銀色狙擊手」5名團員來自瑞典斯德哥爾摩，最年輕的是57歲，年紀最長的是81歲，團員除了給自己取了響亮電玩代號之外，甚至在他們的隊服印上斗大字眼「我們還有時間殺」（We've got time to kill），與潮感時十足的年輕電競玩家相比，完全不遜色。

不過他們參賽可不是只是來玩玩，贏得噱頭便罷了。他們在俄羅斯「CS 絕對武力」比賽會場上，手指飛快地操作鍵盤，選手們透過耳機溝通戰術，架式不亞於年輕人。團員綽號「板機指」的葛羅特布拉德（Inger Grotteblad）說，團員們就和所有電競選手一樣，非常想拿下勝利；贊助廠商聯想電腦甚至請來了贏得10次世界電競冠軍的高手英格馬森（Tommy "Potti" Ingemarsson）擔任教練，5位團員陸續與國際好手進行CS比賽，並於去年秋天首度參加世界巡迴賽事，未來也希望受邀參加其他國際賽事。

有別外界對電競運動「宅」、「不運動」等傳統刻板印象，「銀色狙擊手」團員強調電競有許多好處，如拓展自己的社交圈，且在加入這個圈子後才發現這是個與想像中截然不同的世界，甚至還有許多熱情粉絲為他們加油；葛羅特布拉德說，「我的孫子也跟我說：『妳是世界上最酷的阿嬤！』這讓我非常開心。」此外，「銀色狙擊手」的官網上，團員還會示範如何做健身操，讓想與孫兒輩一同較勁電玩的長輩們了解如何養身打電動。

事實上，適當電競活動有助於老年人將低死亡率、減緩衰老。報導指出，根據一份為期5年的研究顯示，如果高齡者在日常生活中能常感到愉悅、興奮和滿足，那麼在這5年中的死亡率將會降低35%；而電競可以確保高齡者的大腦持續處於動腦狀態，以讓大腦的神經重新進行更多連結，有助於減緩衰老症狀。

(中時電子報)