MLB》又是為了馬恰多？費城人延攬前金鶯教練

2019年01月11日 16:45 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

自由市場的頂級球星馬恰多（Manny Machado）正在洋基、白襪與費城人之間作抉擇，其中費城人簽下馬恰多的恩師迪克森（Bobby Dickerson），不禁讓人聯想，是否也想藉由人情牌增加自己在這場搶人大戰的優勢。

費城人也許是這3支球隊中，最渴望得到馬恰多的，《MASNsports》記者庫貝可(Roch Kubatko)指出，費城人近日聘僱了前金鶯三壘教練迪克森擔任內野教練，馬恰多2012年甫升上大聯盟時，就獲得恩師迪克恩的指導，也許費城人也想藉由這張人情牌獲得馬恰多的青睞

去年10月馬恰多曾在受訪時表示，迪克森對他而言，是一位重要的良師益友。除了費城人之外，之前白襪早早就大打人情牌，拉攏了馬恰多的妹婿阿隆索（Yonder Alonso）及他的好友傑伊（Jon Jay）。

哈波（Bryce Harper）與馬恰多2人是目前自由市場的頂級球星，在最一開始的時候，他們2人都被認為可以獲的超過3億美元（約92億台幣）的合約，近日傳出，馬恰多正在尋求超過史坦頓（Giancarlo Stanton）13年3.25億美元的大合約，不過目前並沒有球隊開出這麼高的數字，

馬恰多去年繳出生涯最佳的球季，打擊三圍為.297/.367/.538，還有37轟與14次盜壘。但費城人若想提高價碼延攬這位內野球星，勢必得在自由市場花一大筆開銷，且他們同時也在爭取哈波的加盟，這週將與哈波進行會談。

(中時電子報)