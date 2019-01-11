嚴查廚餘蒸煮 彰化新增41場廚餘養豬戶轉型餵食飼料

彰化縣長王惠美（中）11日前往大村鄉視察廚餘養豬戶轉用飼料餵養豬隻的輔導情形。（謝瓊雲攝）

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彰化縣長王惠美（左2）11日前往專門培育黑仔豬的種豬場大村鄉益堯畜牧場視察廚餘養豬戶轉用飼料餵養豬隻的輔導情形。（謝瓊雲攝）
養豬戶去年10月配合政策裝設全新的高溫蒸煮設備，才用兩個月，又要再配合非洲豬瘟防疫政策，再轉型改用飼料餵養黑豬。（謝瓊雲攝）
高溫蒸煮廚餘，採用瓦斯燃燒產生蒸氣後再送進廚餘池中。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美11日前往大村鄉一家種豬場視察聯合稽核小組輔導養豬戶情形，並宣布彰化縣內新增41場廚餘養豬場同意受輔導轉型餵食飼料，她強調防疫如作戰，務必滴水不漏，確保大眾能繼續享用本土爌肉飯美食。

落實廚餘高溫蒸煮後再餵豬，王惠美在農業處長陳瑞森、環保局長阮順寧陪同下，視察廚餘蒸煮設備運作情形，與輔導轉用飼料餵養情況；去年10月配合宣導剛裝設的機器，以瓦斯燃燒產生攝氏200度高溫蒸汽，經由管線不斷往廚餘池裡送，廚餘溫度逐漸達到100℃沸騰狀態。

益堯畜牧場賴姓飼主指出，場內飼養180頭黑母種豬，過去都是廚餘飼養，也配合引進蒸煮設備，但非洲豬瘟疫情已經瀕臨國門外，即使飼料飼養成本將大增，預估政府補助的40萬元，僅能撐到4月，但為了維護產業永續生存，願意配合政策。

王惠美表示，全縣162場養豬場，日前已有70戶決定轉型或退場，近日農業處再輔導41戶、約2萬2千頭豬轉型吃飼料；只要養豬戶主動提出申請，就可以補助每頭豬2200元的飼料差價，呼籲尚未轉型的廚餘飼養戶踴躍跟進。

王惠美強調，彰化縣是全台第三大養豬大縣，目前仍有52場、約3萬2千頭在養豬隻吃廚餘，縣府一定會持續從嚴稽查、加重開罰，罰鍰最高可達300萬，確保養豬戶落實90℃蒸煮一小時規定。

(中時 )

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