春遊魚池鄉日月潭 用在地價買虎頭蘭

2019年01月11日 17:04 中時 沈揮勝

魚池鄉虎頭蘭交易熱絡，各蘭園忙著組盆出貨。（沈揮勝攝）

日月潭蘭鄉之行，民眾經驗賞花拍照留念。（沈揮勝攝）

花海璀璨，每不勝收。（沈揮勝攝）

新品系「青蘋果」非常受歡迎。（沈揮勝攝）

黃金虎頭蘭亮眼熱銷。（沈揮勝攝）

粉紅花系，增添喜氣。（沈揮勝攝）

各大蘭原野栽培有多種拖鞋蘭。（沈揮勝攝）

魚池鄉群巒疊翠，氣候環境穩定，溫、溼度適蘭花成長，虎頭蘭、國蘭之質與量均冠全台；此刻到2月底為虎頭蘭盛花期，各大蘭園呈現繽紛景況，鄉長劉啟帆向遊客招手，春節前後來日月潭旅遊，無妨到周邊聚落走走，賞覽兼買花，用以布置廳堂，增添年節喜氣！

劉啟帆表示，虎頭蘭雍容華貴！大輪花植株接近人的身高，用以辦公室、大樓玄關或豪宅擺設，極具氣派；小輪花優雅秀氣，適合都會區小坪數居家布置；一般在花市買虎頭蘭，價格不會太便宜，但若到產地旅遊兼賞花，除享在地合理價，更有機會撿到寶。

魚池鄉虎頭蘭與國蘭栽培面積合計約70公頃，其中虎頭蘭近40公頃，全台市占率8成以上。鄉內的東光村、九族文化村所在地大林村專業蘭園林立，東池村、中明村、大雁村也不少。

東光蘭園負責人郭光展表示，在地價通常以膠盆雙花序為基準。大輪花基礎價400元，每增1支花序加價100元；小輪花基礎價300元，每增1支花序加價50元。如果想要組盆，看盆的大小另加100多元到300元不等，每盆從600、700到數千元都有。

蘭農施秀織說，也有人買膠盆花回去，自己在家中整理換盆，也就是DIY啦！這樣作省更多，還可發揮自己創意、與眾不同。

劉啟帆指出，「花」與「發」音近，象徵吉祥福氣，同時有助於廣結善緣；魚池鄉公所近年推動環保減碳，宣導「蘭花代替燃香」供佛理念，從元旦到元宵，配合縣政府織花卉嘉年華活動，在日月潭文武廟廣場設置蘭花市集，搭配行銷日月潭精品咖啡，已引眾多回響。

(中時 )