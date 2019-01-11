安心亞熱吻男星照片曝光！調情新歡沒在害羞

2019年01月11日 16:51 中時 蔡琛儀

安心亞拍攝MV持續展現「ㄎㄧㄤ」時尚。(環球提供)

安心亞拍攝MV持續展現「ㄎㄧㄤ」時尚。(環球提供)

安心亞大展舞姿。(環球提供)

安心亞和假人親親。(翻攝影片)

安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉，她拍攝MV持續展現「ㄎㄧㄤ」時尚，連換3套服裝造型，更換上超激熱褲，率領舞者盡情飆舞，她在拍攝現場玩性大發，不但整個人貼在牆上拍照，甚至搞怪地掛在窗台，還大方與假人男模互動熱吻，對於跟「假肯尼」調情顯得老神在在，一點也不扭捏。

安心亞這次還在MV中大玩角色扮演，要演繹「工作狂心亞」、「心亞的戀愛煩惱」以及「女孩兒的美食誘惑」，她打趣：「拍攝MV的時候做了很多療癒的事情，感覺好像死了很多回。」她在MV玩開，還做出不少鬼臉扮醜，但看到很多美味的蛋糕卻不能吃，敬業的她又演又跳，拍了25個小時累到在休息室秒睡，緊接著又趕回劇組拍戲。

舞蹈老師大鈞特別為安心亞設計了最「Chillaxing」的舞步，她透露：「這支舞本來看起來蠻簡單的，不過大鈞老師要求很嚴格，表演時都要ㄍㄧㄥ住不能放鬆，所以跳完這支舞真的很累。」所以安心亞在跳舞時需HOLD住表情，表現出很享受的樣子。

工作滿檔的她仍努力上健身房雕塑身材，且主要吃雞胸肉、少吃澱粉，苦笑說：「還好最近要拍戲，回到家半夜肚子都很餓，累到可以直接睡著！」

(中時 )