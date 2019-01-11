「危機律師」竹內結子 KKTV台灣全網首播

2019年01月11日 16:58 旺報 廖慧娟

睽違6年，有「笑顏女王」之稱的竹內結子、再度接演日本五大民營電視台連續劇的主演，新戲《Queen醜聞專門律師》昨天（10日）在日本首播，即開出紅盤，收視9.3％的好成績見證竹內結子的人氣。

該劇今天（1月11日）起在KKTV台灣全網首播，愛奇藝台灣站12日上架播出。有趣的是繼愛奇藝台灣站之後，緯來日本台1月16日起，要播出米倉涼子主演的《勝訴狠女王》（另譯《LegalＶ不敗律師》），意外讓兩大日劇女王竹內結子與米倉涼以「律師」角色在台灣對決。

《Queen醜聞專門律師》首度以「政治化妝師」（指透過各種公關手段，包括分析及編造新聞，影響媒體報導，將輿論導向有利自己的方向）為主題，竹內結子在劇中飾演具超強危機管理能力的律師「冰見江」，專門和醜聞對抗，會為了營救陷入危急的客戶而不擇手段，有必要時，甚至會把謊言變成正義，成功率達99％，被稱為「天才問題解決專家」。

日前該劇在日本舉行「緊急號外製作發表會」，主要演員竹內結子、水川麻美、中川大志、齊藤由貴、笨蛋主義等均親自出席。

竹內結子在發表會上，語出驚人地表示：「我是炸彈？」嚇壞所有人。她立刻笑說：「避免大家混亂，我不能說太多，但是第一集的最後，因為某個事件，我會做出一個反應說：『我自己就是炸彈！』當然，我不會爆炸！」

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(旺報 )