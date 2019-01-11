「危機律師」竹內結子 KKTV台灣全網首播

竹內結子在新戲中飾演專門幫客戶處理危機的律師。（KKTV提供）

友善列印
旺報

睽違6年，有「笑顏女王」之稱的竹內結子、再度接演日本五大民營電視台連續劇的主演，新戲《Queen醜聞專門律師》昨天（10日）在日本首播，即開出紅盤，收視9.3％的好成績見證竹內結子的人氣。

該劇今天（1月11日）起在KKTV台灣全網首播，愛奇藝台灣站12日上架播出。有趣的是繼愛奇藝台灣站之後，緯來日本台1月16日起，要播出米倉涼子主演的《勝訴狠女王》（另譯《LegalＶ不敗律師》），意外讓兩大日劇女王竹內結子與米倉涼以「律師」角色在台灣對決。

《Queen醜聞專門律師》首度以「政治化妝師」（指透過各種公關手段，包括分析及編造新聞，影響媒體報導，將輿論導向有利自己的方向）為主題，竹內結子在劇中飾演具超強危機管理能力的律師「冰見江」，專門和醜聞對抗，會為了營救陷入危急的客戶而不擇手段，有必要時，甚至會把謊言變成正義，成功率達99％，被稱為「天才問題解決專家」。

日前該劇在日本舉行「緊急號外製作發表會」，主要演員竹內結子、水川麻美、中川大志、齊藤由貴、笨蛋主義等均親自出席。

竹內結子在發表會上，語出驚人地表示：「我是炸彈？」嚇壞所有人。她立刻笑說：「避免大家混亂，我不能說太多，但是第一集的最後，因為某個事件，我會做出一個反應說：『我自己就是炸彈！』當然，我不會爆炸！」

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(旺報 )

安心亞熱吻男星照片曝光！調情新… 《恐怖影展》看泰國愛情男神裸戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。