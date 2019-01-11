搭乘淡海輕軌賞幾米！淡水漁人碼頭嘗美味年菜

2019年01月11日 17:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2019開始囉！再過不久就是農曆春節，高達9天的年假計畫好要去哪呢？搭乘捷運來淡水走走吧！不只有美麗夕陽、美味小吃，還能搭乘淡海輕軌沿途欣賞幾米，11座候車站委每一站月台上都設有幾米創作的立體特色雕塑，可愛又療癒。話說來到淡水怎能不品嚐海鮮，在淡水漁人碼頭走訪情人橋，到魚藏餐廳品味供「魚藏尾牙季」與「諸事吉祥魚藏迎祥」團圓年菜，歡迎大家來漁淡水享用美景、美味、美食來征服您的胃。

淡水輕軌無閘門開放車站。（新北大眾捷運及官網參考提供）

淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，也是國車國造首例，初期營運里程7.3公里共11座車站，從紅樹林站至終點崁頂站，在紅樹林站銜接捷運淡水線，每列車共5節車廂，單趟最多載運265人，車廂外型採用以海為意象的流線設計，車廂內部加大觀景車窗與無障礙空間，讓乘客坐起來舒適，可沿線欣賞觀音山、淡水河景等美麗景致。

淡水輕軌處處可見可愛幾米雕塑。（新北大眾捷運及官網參考提供）

捷運公司表示，淡海輕軌綠山線是全台第一條全線11座候車站委託單一藝術家（幾米）量身訂做公共藝術的輕軌路線，每一站月台上都設有幾米創作的立體特色雕塑，故事的主角小女孩，從紅樹林站帽子樹下許願開始，以不同姿態引領輕軌乘客展開旅程，沿線的大動物系列，認真地在月台上扮演起溫柔的邀請，讓上下車乘客可以倚靠歇息或是給上一個大大的擁抱，陪伴乘客渡過候車的時光。

漁人碼頭美景—情人橋。（照片來源：淡水區漁會）

悠遊淡水更便利了，話說來到淡水也必會來到漁人碼頭。新北市政府農業局表示，漁會利用在地優勢，堅持使用『西北漁場』野生漁獲與其他餐廳養殖海產做出區隔，結合在地農會，以當季在地新鮮農畜產品入菜，推廣原味即美味的好食材真功夫宴會菜色，吃出美味與健康。而且餐廳的蔬菜肉類都是每天由果菜市場採購，餐飲衛生並獲優級評鑑，配合淡水第二漁港獨有的美景。另針對企業包場，還可協助租用港區娛樂漁船等港區活動。

預購年菜—錦繡花開佛跳高陞。（照片來源：淡水區漁會）

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，魚藏餐廳即日起同步推出團圓年菜！宴會等級的外帶年菜，在家即可輕鬆享用，頂級食材的錦繡花開佛跳牆、黑豬肉秘製黃金腿庫，上等放山鳴囍醉雞，芙蓉紹興大明蝦等，更有野生急凍白鯧與野生優等烏魚子等優質年菜，讓大家歡樂團圓過好年。

(中時電子報)