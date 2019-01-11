消防節前夕 新竹縣消防局3場演練

2019年01月11日 17:02 中時 莊旻靜

119消防節快要到了，新竹縣消防局自去年12月底陸續舉辦3場類型不同的「加強自衛消防編組能力及災害應變演練」，包含大型倉儲、護理之家，以及11日在湖口鄉遠東新世紀公司舉辦的演練，以大型化學工廠為主，動員近150人參與，啟洋科技工程捐贈1台救災車輛。

新竹縣消防局指出，11日在遠東新世紀公司的演練重點放在化學災害搶救，模擬紡7廠1樓廠房發生火警，該處為3層樓建築物，使用公共危險物品數量為管制量的20倍，消防員破壞鐵捲門後，佈水線進入搶救，並將受困員工救出，送醫急救。

11日的演練共動員警、義消人員、救護志工及廠區員工共計150名。此外，還模擬廠區員工回報籃球場同時發生乙二醇槽車洩漏，且有員工遭氣體嗆昏，依據化學災害處理原則H.A.Z.M.A.T劃分冷熱暖區，由1名消防員穿著A級防護衣前往洩漏區（熱區）救人，以及危險物品止漏，另外穿B級防護衣人員則在暖區架設除汙棚，人員撤出時先除汙，避免擴大汙染。

新竹縣長楊文科出席演習，並主持救災車輛捐贈儀式，啟洋科技工程董事長劉奕廷贈送1台救災車輛，楊文科也頒贈感謝狀致謝。由於年關將近，楊文科也頒發加菜金、橘子禮盒，慰勞警消人員過年留守的辛苦。

新竹縣消防局去年舉辦「高風險性工廠聯合安全檢查」，針對印刷電路板（PCB）生產工廠、管制量30倍以上的公共危險物品製造、儲存或處理場所等6類災害發生時危險性高的場所，檢查場所內公共危險物品及消防安全設備共計123家，不合格部份令其限期改善。

(中時 )