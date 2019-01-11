消防節前夕 新竹縣消防局3場演練

新竹縣消防局11日在湖口鄉遠東新世紀公司舉辦大型化學廠演練活動，過程逼真。（莊旻靜翻攝）

友善列印
中時

119消防節快要到了，新竹縣消防局自去年12月底陸續舉辦3場類型不同的「加強自衛消防編組能力及災害應變演練」，包含大型倉儲、護理之家，以及11日在湖口鄉遠東新世紀公司舉辦的演練，以大型化學工廠為主，動員近150人參與，啟洋科技工程捐贈1台救災車輛。

新竹縣消防局指出，11日在遠東新世紀公司的演練重點放在化學災害搶救，模擬紡7廠1樓廠房發生火警，該處為3層樓建築物，使用公共危險物品數量為管制量的20倍，消防員破壞鐵捲門後，佈水線進入搶救，並將受困員工救出，送醫急救。

11日的演練共動員警、義消人員、救護志工及廠區員工共計150名。此外，還模擬廠區員工回報籃球場同時發生乙二醇槽車洩漏，且有員工遭氣體嗆昏，依據化學災害處理原則H.A.Z.M.A.T劃分冷熱暖區，由1名消防員穿著A級防護衣前往洩漏區（熱區）救人，以及危險物品止漏，另外穿B級防護衣人員則在暖區架設除汙棚，人員撤出時先除汙，避免擴大汙染。

新竹縣長楊文科出席演習，並主持救災車輛捐贈儀式，啟洋科技工程董事長劉奕廷贈送1台救災車輛，楊文科也頒贈感謝狀致謝。由於年關將近，楊文科也頒發加菜金、橘子禮盒，慰勞警消人員過年留守的辛苦。

新竹縣消防局去年舉辦「高風險性工廠聯合安全檢查」，針對印刷電路板（PCB）生產工廠、管制量30倍以上的公共危險物品製造、儲存或處理場所等6類災害發生時危險性高的場所，檢查場所內公共危險物品及消防安全設備共計123家，不合格部份令其限期改善。

(中時 )

新竹縣長楊文科（右二）11日出席新竹縣消防局的演練活動，也頒發加菜金及橘子，慰勞過年留守的警消。（莊旻靜翻攝）
亂放陳鴻文收千萬打假球消息 棒… 影》貴婦奈奈逃亡後 還打贏這場…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。