獨／周遊阿姑高雄當「韓粉」 沉浸「愛河」噴少女心

2019年01月11日 17:11 中時 洪秀瑛

搭愛之船。（周遊提供）

在愛河邊。（周遊提供）

到忠烈祠。（周遊提供）

化身經典電影《鐵達尼號》的傑克與蘿絲。（周遊提供）

見老友白蘭心情激動。（周遊提供）

與白蘭有40年情誼。（周遊提供）

阿姑這幾天在泰國度假。（周遊提供）

高齡版「神鵰俠侶」周遊（阿姑）和老公李朝永日前與乾女兒、乾女婿一起到中南部走透透，先是在台中探望老朋友，接著到嘉義探視親戚，最後住進高雄國賓飯店，再去愛河邊享受河邊美景，把「韓粉」行程做好做滿。

81歲的阿姑前年因小10歲的導演老公李朝永和64歲女獅奶外遇鬧婚變，最後原諒他，去年10月舉辦撼動台北市的「世紀紅寶石婚禮」，星光、政商雲集，也有人送花道賀，包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、桃園市長鄭文燦等均獻上祝福。

阿姑和老公「世紀復合」後，感情彌堅，如膠似漆，這次搭乘高雄市長韓國瑜坐的愛之船欣賞愛河夜景，「河岸邊有許多街頭藝人表演，喝著咖啡聽他們的歌聲，河上吹來徐徐涼風，好享受」。許多排隊要搭船、看表演聽歌的民眾紛紛找他們拍照，阿姑誇高雄當地民眾十分熱情，讓她印象深刻。

夫妻倆也去六合夜市吃宵夜，品嚐深海石斑魚、點心，對於民眾簽名、拍照來者不拒，有些店家老闆還堅持免費招待阿姑，讓他們渡過難忘夜晚。隔天去忠烈祠、西子灣，他們也在鹽埕吃遍韓國瑜愛吃的小吃，名副其實的「韓粉」。

阿姑也抽空到台南見到40多年不見的老朋友、台語影后白蘭，心情相當激動。年約78歲的白蘭，定居台南運河邊40多年，阿姑說，跟白蘭合作好多部國台語電影，由於白蘭跟演藝圈斷了聯繋，直到最近才聯絡上，於是趁這趟南部行見見老友，她很珍惜這樣的情份。

最近白冰冰代言高雄觀光，並為主唱的觀光歌曲〈來去高雄〉拍MV，引來風波，加上高雄傳出有意找甄珍、林青霞等人代言，話題不斷。身為白冰冰閨蜜的阿姑怎麼看？阿姑說，只要能帶動台灣的觀光都是好事，她老公李朝永在旁補充：「『台灣阿姑』周遊才是真正臺灣人的代表。」夫妻倆這幾天參加泰國台商會長的交接典禮，同時去玩5天，阿姑半開玩笑說，「我們去度蜜月，這樣今年才有紅蛋送給大家吃」。

(中時 )